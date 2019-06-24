Şanlıurfa'da genişletilmiş güvenlik toplantısı

Şanlıurfa
'da Vali Abdullah Erin
Başkanlığı'nda genişletilmiş il güvenlik toplantısı düzenlendi. Toplantıda kentte son günlerde yaşanan olaylar ele alındı.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısına başkanlık etti.
Valilik toplantı salonunda, Vali Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Vali Yardımcıları Selami Işık
ve Ufuk Akıl, Haliliye
Kaymakamı Ali Yılmaz
, Eyyübiye
Kaymakamı Adem Ünal
, Karaköprü
Kaymakamı ve Halfeti
Kaymakam Vekili Yavuz Güner
, Bozova
Kaymakamı Zekeriya Göker, Harran
Kaymakamı Ömer Faruk Çelik
, Hilvan
Kaymakamı Furkan Duman, Siverek
Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Suruç
Kaymakamı Tarık Açıkgöz ile Viranşehir
Kaymakamı Ömer Dereci
, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve İl Jandarma
Komutanı Albay Eyüp
Sabri Kirişçi iştirak etti.
İl genelinde son zamanlarda meydana gelen olaylar ve gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, alınacak tedbirler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. - ŞANLIURFA