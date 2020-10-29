Hafif ticari araç marketin önünde oturanlara çarptı: 8 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın marketin önünde oturanlara çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Merkez Karaköprü ilçesi GAP Bulvarı'nda seyir halindeki Cengiz Bala'nın kullandığı 01 C 7445 plakalı hafif ticari araç, marketin önünde oturanlara ve iş yerinin duvarına çarptı.

Kazada sürücüyle aynı araçta bulunan kişi, marketin önünde yemek yiyen Ahmet, Hasan ve İrfan Coşkun ile Mustafa Çiftçi, Ramazan Kısak ve Süleyman Kılıç yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinde çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.