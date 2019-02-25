Şanlıurfa'da Husumetli Aileler Barıştırıldı

Şanlıurfa
'da aralarında husumet bulunan akraba iki aile "barış yemeği"nde bir araya getirildi. Merkez Haliliye
ilçesinin Çekçek Mahallesi'nde yaklaşık 6 yıl önce Aydoğdu ailesine mensup amca çocukları arasında bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavga
nedeniyle husumet başladı.
Ailenin ileri gelenleri ile kanaat önderleri taraflarla görüşerek barışmaları için ikna etti.
Bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeğinde, her iki ailenin fertleri bir araya geldi.
Ailenin önde gelenlerinden Kasım Aydoğdu, yaptığı konuşmada, yeğenleri arasında yaşanan husumetin barışla sonuçlanmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Barış için destek veren herkese teşekkür eden Aydoğdu, "İnşallah bundan sonra benzer olaylar, durumlar yaşanmaz." dedi.
Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından, taraflar birbirlerine sarılarak barıştı.
Barış yemeğine, AK Parti
Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri
, Vali Yardımcısı Bahadır Güneş, İl Jandarma
Komutanı Albay Eyüp
Sabri Kirişçi, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol
, İl Müftüsü Mehmet Taştan
da katıldı.