Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Husumetli Aileler Barıştırıldı

Şanlıurfa'da Husumetli Aileler Barıştırıldı

1 saat önce

Şanlıurfa'da aralarında husumet bulunan akraba iki aile "barış yemeği"nde bir araya getirildi.

Şanlıurfa'da Husumetli Aileler Barıştırıldı, System.String[]
Şanlıurfa'da aralarında husumet bulunan akraba iki aile "barış yemeği"nde bir araya getirildi.

Merkez Haliliye ilçesinin Çekçek Mahallesi'nde yaklaşık 6 yıl önce Aydoğdu ailesine mensup amca çocukları arasında bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavga nedeniyle husumet başladı.

Ailenin ileri gelenleri ile kanaat önderleri taraflarla görüşerek barışmaları için ikna etti.

Bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeğinde, her iki ailenin fertleri bir araya geldi.

Ailenin önde gelenlerinden Kasım Aydoğdu, yaptığı konuşmada, yeğenleri arasında yaşanan husumetin barışla sonuçlanmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Barış için destek veren herkese teşekkür eden Aydoğdu, "İnşallah bundan sonra benzer olaylar, durumlar yaşanmaz." dedi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından, taraflar birbirlerine sarılarak barıştı.

Barış yemeğine, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Vali Yardımcısı Bahadır Güneş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, İl Müftüsü Mehmet Taştan da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:45 Kaynak: AA

Merkez, Haliliye, Şanlıurfa, Güncel
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