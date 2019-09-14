Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:52 Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Şehmus Demir'in kullandığı 63 L 4378 plakalı otomobil, 11 Nisan Caddesi'nde İbrahim Güneş'in kullandığı 48 F 8208 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada iki otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin yardımıyla sıkıştıkları araçlardan çıkarılan Demir ve Güneş, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Güneş'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Şehit oğlunun mezarını ziyarete giden baba, kazada hayatını kaybetti 4 araç birbirine girdi, TEM otoyolunda 7 kilometre araç kuyruk oluştu Hayatı kabusa dönmüştü! 12 yıl sonra titremeden kaşık tutup, yemek yedi 12 yaşındaki öğrenci, öğretmenine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı