Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Şehmus Demir'in kullandığı 63 L 4378 plakalı otomobil, 11 Nisan Caddesi'nde İbrahim Güneş'in kullandığı 48 F 8208 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada iki otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla sıkıştıkları araçlardan çıkarılan Demir ve Güneş, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Güneş'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İbrahim Güneş, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:52 Kaynak: AA
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