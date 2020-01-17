Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:22 Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Şahin Aslan yönetimindeki 01 B 7264 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 72. kilometresinde, yan yoldan ana yola çıkan Mehmet Bozkurt idaresindeki 27 N 0523 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Eslem, Halil Mert, Serap ve Vahide Aslan yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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