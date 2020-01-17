Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Şahin Aslan yönetimindeki 01 B 7264 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 72. kilometresinde, yan yoldan ana yola çıkan Mehmet Bozkurt idaresindeki 27 N 0523 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Eslem, Halil Mert, Serap ve Vahide Aslan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şahin Aslan, Şanlıurfa, Birecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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