Şanlıurfa'da "isot" hasadı devam ediyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da, yöre halkının vazgeçilmezlerinden, kırmızı, acı biber isotun tarlalarda biber hasadı sürüyor.

Kentin simgelerinden isot hasadı nedeniyle Büyükşehir Belediyesince Akçakale ilçesinde biber toplama etkinliği düzenlendi.

Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yöredeki kadınlarla biber topladı. "İsot" kostümlü maskotların da yer aldığı etkinlikte, toplanan biberler kadınlar tarafından temizlendi.

Beyazgül, gazetecilere, Şanlıurfa'nın kendine has ürünleri ve kültürel değerleriyle büyük bir zenginliğe sahip olduğunu söyledi.

Kentin GAP ile birlikte yükselen bir tarım havzası olduğunu belirten Beyazgül, "İlk defa tarım bu topraklarda yapılmıştır ve dünyaya buğday tohumu bu topraklardan yayılmıştır. Fırat Nehri'nin serin sularıyla beslenen Şanlıurfa'nın bereketli ovaları, kendine özgü iklimi ve verimli topraklarıyla ülkemizin gıda ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamaktadır." dedi.

Beyazgül, kentteki arazilerde ekonomik değeri yüksek olan çok sayıda tarım ürününün yetiştiğini vurguladı.

Bu ürünler arasında kırmızı biberin de yer aldığını kaydeden Beyazgül, şunları dile getirdi:

"Her Urfalının sofrasını günün üç öğününde de süsleyen tescili isotumuz önem taşımaktadır. GAP'ın başkenti olarak nitelendirilen Şanlıurfa, 2019 verilerine göre 113 bin 803 ton isot üretimiyle Türkiye'de en fazla isotun üretildiği kent oldu. Bu nedenle isot denilince akla ilk gelen şehir Şanlıurfa'dır. Eylül ve ekim aylarında hemen hemen her aileyi 'isot çıkarma' diye tabir ettiğimiz bir tatlı telaş sarar. Jeopolitik konumu nedeniyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentimiz, mutfak kültüründe de birçok lezzet barındırmaktadır. Çiğ köftenin lezzet iksiri olarak kabul edilen isot, Şanlıurfa'nın dünya mutfağına kazandırdığı en önemli yöresel üründür."

Etkinliğe, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da katıldı.