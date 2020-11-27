Şanlıurfa'da, 'Karahantepe' heyecanı - Son Dakika

Şanlıurfa'da, 'Karahantepe' heyecanı

27.11.2020 10:42
Şanlıurfa'da, 'Karahantepe' heyecanı, System.String[]

ŞANLIURFA'da, Göbeklitepe'deki dikili taşlarla benzerlik gösteren ve ilk belirlemeye göre neolitik döneme ait 'T' şeklinde 250 dikilitaşın bulunduğu Karahantepe, kentte heyecana yol açtı.

ŞANLIURFA'da, Göbeklitepe'deki dikili taşlarla benzerlik gösteren ve ilk belirlemeye göre neolitik döneme ait 'T' şeklinde 250 dikilitaşın bulunduğu Karahantepe, kentte heyecana yol açtı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da Karahantepe'nin dünyada ses getirecek yeni keşif olacağı yönündeki açıklaması, kent sakinlerini sevindirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı'nın (UNESCO), 'Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki varlıklar arasında bulunan ve dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi olan Göbeklitepe'dekilere benzeyen taşların yer aldığı Karahantepe'de geçen yıl başlanılan kazı çalışmaları heyecan yarattı. Her gün yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Göbeklitepe'ye alternatif olan Karahantepe'de bulunduğu tahmin edilen 250 dikilitaşın toprak altından gün yüzüne çıkarılması sabırsızlıkla bekleniyor. Şanlıurfa'da kültür envanterinin tespiti için başlatılan çalışmalar sırasında, kent merkezine 46 kilometre mesafedeki Tek Tek Dağları Milli Parkı içindeki Kargalı Mahallesi yakınlarında, araştırmacılar tarafından 1997 yılında yapılan yüzey çalışmasında Karahantepe'deki toprak altında bulunan yapılar fark edildi.

3 YIL ÖNCE YÜZEY ÇALIŞMASINA BAŞLANILDIBölge halkınca 'Keçilitepe' olarak da bilinen alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı ve Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında 3 yıl önce 'Göbeklitepe Kültürü ve Karahantepe Kazıları' Projesi kapsamında yüzey araştırma çalışması başlatıldı. Bu araştırmalarda Göbeklitepe'deki yapılara benzeyen ve ilk belirlemelere göre neolitik döneme ait 'T' biçiminde dikili taşlar tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden alınan izinle bölgede ilk kazı çalışmalarına geçen yıl başlandı. Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, bölgede Göbeklitepe ile aynı dönemde olduğu tahmin edilen 12 noktanın bilindiğini, bunlardan birinin ise Karahantepe olduğunu söyledi.BAKAN ERSOY'UN AÇIKLAMASI HEYECAN YARATTISon olarak Göbeklitepe'ye yaklaşık 35 kilometre mesafede keşfedilen Karahantepe'de şimdiye kadar 250 tane 'T sütun' keşfettiklerini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Karahantepe'de yoğun ve hızlı bir şekilde kazı programı devam ediyor. Muhtemelen kesin teyidini almadık bir yıllık çalışma daha var ama daha eski bir kazı merkezine ulaşmış olacağız. Bu 12 bin yıllık, öteki çok daha eski çıkacak. Muhtemelen Göbeklitepe'den daha öncelikli bir yer haline gelecek. Yeni ilgi odağımız olacak" dedi.Karahantepe ile Göbeklitepe'nin farklılıklarından bahseden Bakan Ersoy, "İkisinin uygulama senaryosu da farklı. Yani iki çift giriş çıkış kullanmış. Bir yerden geliyor, bir yerden çıkılıyor. Demek ki büyük etkinliklerin yapıldığı bir merkez şeklinde ve 250 tane sütun keşfettik şu ana kadar. 2021 içinde bunlarla ilgili çok detaylı programlar, bilgilendirme projeleri kazı başkanımızla birlikte yapacağız. Muhtemelen de dünyada tekrar ses getiren yeni bir keşfimiz olacak diye düşünüyorum" diye konuştu. Haliliye Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Kargalı Mahallesi'ndeki Karahantepe'nin Göbeklitepe'yle olan benzerliğinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Şanlıurfa kadim bir şehirdir. Sınırlarımızda yer alan Göbeklitepe'ye dünya tarihine ışık tutulmuştu. Burası dünyanın ilk tapınağı niteliğindeydi. Şimdi yine sınırlarımızda bulunan Karahantepe'deki kazı çalışmalarının heyecanını yaşıyoruz. Bakanımızı açıklamasının ardından bu bölgenin kapısının da dünyaya açılmasını memnuniyetle karşılıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Karahantepe'de kazı çalışmaları pandemi dolayısıyla durdurulduğu, önümüzdeki günlerde bakanlık yetkililerinin bölgeye gelerek incelemede bulunacakları kaydedildi.


Şanlıurfa'da, 'Karahantepe' heyecanı
Şanlıurfa'da, 'Karahantepe' heyecanı
Şanlıurfa'da, 'Karahantepe' heyecanı
Şanlıurfa'da, 'Karahantepe' heyecanı
Şanlıurfa'da, 'Karahantepe' heyecanı
Şanlıurfa'da, 'Karahantepe' heyecanı
Şanlıurfa'da, 'Karahantepe' heyecanı
Şanlıurfa'da, 'Karahantepe' heyecanı
Şanlıurfa'da, 'Karahantepe' heyecanı
Şanlıurfa'da, 'Karahantepe' heyecanı
Şanlıurfa'da, 'Karahantepe' heyecanı
Şanlıurfa'da, 'Karahantepe' heyecanı
Şanlıurfa'da, 'Karahantepe' heyecanı

UNESCO Dünya Mirası, mehmet ersoy, Göbeklitepe, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da, 'Karahantepe' heyecanı - Son Dakika


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