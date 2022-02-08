Şanlıurfa'da kelaynak yuvalarının sayısı artırıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda koruma altında olan kelaynakların bakımı yapılan yuvalarının sayısı 77'ye yükseldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, Birecik Şefliği Kelaynak Üretme İstasyonu'nda bulunan ahşap yuvaların bakımı yapılarak hazır hale getirildi.

Birecik şefliğinde gün boyunca yapılan çalışmada mevcut 67 olan yuvalara ek olarak 10 yeni yuva alana yerleştirilerek, mevcut yuva sayısı 77'e çıkarıldı.

Bunun yanında ilçe genelindeki doğal alanlarda bulunan 10 yuvanın da bakımı yapıldı.