Taş, sopa ve bıçaklar kullanıldı! İki grup arasında kavga
Yaşam

Taş, sopa ve bıçaklar kullanıldı! İki grup arasında kavga

Taş, sopa ve bıçaklar kullanıldı! İki grup arasında kavga
30.11.2025 22:29
Taş, sopa ve bıçaklar kullanıldı! İki grup arasında kavga
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında bıçaklı, taşlı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralanırken; polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı.

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kavgaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'ndekiAhmet Yesevi Parkı yakınlarında karşı karşıya gelen iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle bıçak, taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı.

TAŞ, BIÇAK, SOPA...

Kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Bıçakla sırtından ağır yaralanan O.Y. (30), arkadaşları tarafından araçla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Hukuk, Yaşam

Son Dakika Yaşam Taş, sopa ve bıçaklar kullanıldı! İki grup arasında kavga - Son Dakika

