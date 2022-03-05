Şanlıurfa'da kültürler arası yöresel ürün kermesi düzenlendi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, Harran Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından kültürler arası yöresel ürün kermesi düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kermese katılan Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, akademisyen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Albayrak, kermeslerin, yardımlaşma ve dayanışma anlayışına güç kattığını söyledi.

Etkinliğe emeği geçenlere teşekkür eden Albayrak, kermeste sohbete ettiği yaşlı bir kadına öğrencilerin yaptığı dolmaları ikram etti.