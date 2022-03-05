Şanlıurfa'da kültürler arası yöresel ürün kermesi düzenlendi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kültürler arası yöresel ürün kermesi düzenlendi

05.03.2022 11:18
Şanlıurfa'da kültürler arası yöresel ürün kermesi düzenlendi

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, Harran Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından kültürler arası yöresel ürün kermesi düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, Harran Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından kültürler arası yöresel ürün kermesi düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kermese katılan Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, akademisyen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Albayrak, kermeslerin, yardımlaşma ve dayanışma anlayışına güç kattığını söyledi.

Etkinliğe emeği geçenlere teşekkür eden Albayrak, kermeste sohbete ettiği yaşlı bir kadına öğrencilerin yaptığı dolmaları ikram etti.

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Harran Üniversitesi, Şeref Albayrak, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kültürler arası yöresel ürün kermesi düzenlendi - Son Dakika


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