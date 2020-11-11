Şanlıurfa'da meydan oluşturmak üzere yıkım çalışması başlatıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da meydan oluşturmak üzere yıkım çalışması başlatıldı

11.11.2020 15:57
Şanlıurfa'da meydan oluşturmak üzere yıkım çalışması başlatıldı, System.String[]

Şanlıurfa'da, Kızılay Meydanı oluşturulması amacıyla yıkım çalışmaları başlatıldı.

Şanlıurfa'da, Kızılay Meydanı oluşturulması amacıyla yıkım çalışmaları başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Bulvarı üzerinde Kızılay Meydanı oluşturmak için yürütülen proje kapsamında bölgedeki eski Kızılay binasının yıkımı için tören düzenlendi.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, bölgede meydan oluşturmak amacıyla daha önce hastane olarak kullanılan bir binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Eskiyen ve görüntü kirliliği yaratan yapıların yıkılması ile birlikte kent estetiğine katkıda bulunulacağını belirten Başkan Beyazgül, Kızılay Meydanı olarak anılan bölgede yeniden meydan oluşturulması için çalışma yürüttüklerini anlattı.

Yapılacak meydanın Şanlıurfalılara hayırlı olmasını dileyen Beyazgül, şunları kaydetti:

"Buraya biz Kızılay Meydanı diyoruz. Bu meydanın açılması Şanlıurfa'yı rahatlatıyor. Bu meydanın yıkılması yine Şanlıurfa'nın tarihi alanlarının ortaya çıkması için ikinci büyük adım. Bundan sonra ise çok yakında belediye binamızın yıkım işleminin tamamlayacağız ve yanındaki iki tarihi binamız ortaya çıkacak ve orayı da ağaçlandıracağız. Bütün vatandaşlarımız bir yandan orada sinema, tiyatro seyrederken bir yandan ise çaylarını, kahvelerini içerek dinlenebilecekler. Şanlıurfa bu güzellikleri hak ediyor. Ticaret ve Sanayi Odasının eski binası ne olacak diyorlar? Ben de diyorum ki kepçelerin yüzü artık oraya döndü. İnşallah en yakın zamanda bu bina ile ilgili temasımızı devam ettireceğiz ve Şanlıurfa'nın merkezinde, göbeğinde bir meydan açacağız."

Büyükşehir Belediyesi, Kızılay Meydanı, Şanlıurfa, Kızılay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da meydan oluşturmak üzere yıkım çalışması başlatıldı - Son Dakika


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