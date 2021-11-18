Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada otomobilde bulunan Muhsin, Betül, İbrahim, Seyit ve Hatice Gün yaralandı.

Şanlıurfa 'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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