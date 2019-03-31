Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Muhtarlık Seçimi Kavgaları: 12 Yaralı

Şanlıurfa'da Muhtarlık Seçimi Kavgaları: 12 Yaralı

53 dakika önce

Şanlıurfa'da muhtarlık seçimleri dolayısıyla yaşanan kavgalarda 12 kişi hafif yaralandı.

Şanlıurfa'da Muhtarlık Seçimi Kavgaları: 12 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'da muhtarlık seçimleri dolayısıyla yaşanan kavgalarda 12 kişi hafif yaralandı.


Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ve Karaköprü ile Eyyübiye, Birecik ve Akçakale ilçelerinde muhtar adaylarının tarafları arasında kavga çıktı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle büyümeden önlenen olaylarda, taş ve sopa ile darbedilerek yaralanan 12 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde de muhtar adayları arasında kavga çıktı.

Cep telefonlarıyla görüntülenen kavga polis ekiplerinin müdahalesi sonucu sonlandırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:30 Kaynak: AA

Eyyübiye, kavga, Şanlıurfa, Güncel
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