Şanlıurfa'da Öğrencilere "Aile" Eğitimi

Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesi tarafından "Eğitimde Anne-Kız El Ele" projesi kapsamında, Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa Valiliği, İl Mili Eğitim Müdürlüğü ve Harran Üniversitesi
ile ortaklaşa olarak düzenlediği proje dahilinde öğrenciler ve ailelerine yönelik geliştirici seminerler devam ediyor.
Bu kapsamda Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşen seminere, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi, Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Siverekli, Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dursun Çadırcı, Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Şube Müdürü Sibel Toptan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Eğitmenler tarafından öğrencilere "kadın ve aile sağlığı", "çocuk hastalıkları", "bebek bakımı ve anne sütünün önemi" konularında bilgiler verildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi, Şanlıurfalı kadınların kendi ayakları üzerinde durmaları için her zaman destek sağladıklarını belirterek, projenin önemini vurguladı.
Yapılan konuşmaların ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan hijyen paketleri öğrencilere dağıtıldı.