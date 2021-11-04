Üye Girişi
Şanlıurfa'da otel yöneticileri "turizm" için bir araya geldi - Son Dakika

Şanlıurfa'da otel yöneticileri "turizm" için bir araya geldi

04.11.2021 14:33
Şanlıurfa'da otel yöneticileri

Şanlıurfa'da otel yöneticileri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Turizm" konulu toplantıda buluştu.

Şanlıurfa'da otel yöneticileri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Turizm" konulu toplantıda buluştu.

Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ile kentte faaliyet gösteren otellerin yöneticileri katıldı.

Toplantıda konuşan Aslan, 2021 yılının turizm açısından çok iyi geçtiğini söyledi.

Aslan, 2019 yılındaki ziyaretçi sayısının yaklaşık 500 bin olduğunu belirterek, bu sayının 2021 yılında şimdiden 600 bini geçtiğini aktardı.

Bu rakamların Göbeklitepe'nin kente müthiş bir ivme kazandırdığını aktaran Aslan, şöyle konuştu:

"Bu rakamların çoğu da haziran sonrasına ait rakamlardır. Yani biz 5 ayda 500 bin rakamına ulaşmışız. Kültür ve Turizm Bakanımızın geçen aylarda tanıtımını yapmış olduğu Taş Tepeler lansmanı ile birlikte doruğa çıkacaktır. Karahantepe'nin önümüzdeki yıl ile birlikte ziyarete tam olarak açılmasıyla birlikte kentteki konaklama ve ziyaret süresi artacaktır. Sadece Taş Tepeler turunun 3-4 güne yayılacağını tahmin ediyoruz. Şanlıurfa'nın kendi zenginliği, müzeleri, Balıklıgöl Yerleşkesi, Halfeti, Harran ve turizm yolunda bulunan noktaları dahil ettiğimizde 3-4 günlük süre içinde ziyaret edilebilir. Onun için buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Fiziki olarak, personel olarak, hizmet kalitesi olarak hazırlanmamız gerekiyor. Nitelikli personel çok önemli bu nitelikli personelin arttırılması gerekiyor. Bu anlamda Kültür ve Turizm Bakanlığımız koordinesinde bir proje başlatmayı düşünüyoruz. Turizm personellerine yönelik eğitimler yapmayı planlıyoruz. Bu anlamda sizin desteğiniz ve düşünceleriniz bizim için çok önemli."

Toplantı daha sonra otel yöneticilerinin istişare toplantısı ile devam etti.

Şanlıurfa'da otel yöneticileri turizm için bir araya geldi
Şanlıurfa'da otel yöneticileri turizm için bir araya geldi

Göbeklitepe, Şanlıurfa, Turizm, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da otel yöneticileri 'turizm' için bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı 14:39 Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Fransa'da birçok hastanenin acil servisleri koronavirüs sebebiyle hizmet veremeyecek durumda 14:26 Fransa'da birçok hastanenin acil servisleri koronavirüs sebebiyle hizmet veremeyecek durumda Son Dakika: TFF seyirci tartışması hakkında kararı verdi: Galatasaray'a ceza verilmesi mümkün değildir 14:19 Son Dakika: TFF seyirci tartışması hakkında kararı verdi: Galatasaray'a ceza verilmesi mümkün değildir
Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi 14:11 Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi Çinli tenisçi Peng'in tacize uğradığı iddiası ortalığı karıştırdı 13:51 Çinli tenisçi Peng'in tacize uğradığı iddiası ortalığı karıştırdı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım 13:45 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım
İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı 13:32 İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! 12:09 Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!

Son Dakika Haberleri
14:39 Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı
14:38 Bahçeli'yi "İktidar olacağız" diyen Davutoğlu, topa tuttu: AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek
14:26 Fransa'da birçok hastanenin acil servisleri koronavirüs sebebiyle hizmet veremeyecek durumda
14:24 Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu
14:18 Son Dakika: TFF seyirci tartışması hakkında kararı verdi: Galatasaray'a ceza verilmesi mümkün değildir
14:11 Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi
13:54 Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler
13:51 Küs olan Alişan ve Ece Erken barıştı
13:50 Çinli tenisçi Peng'in tacize uğradığı iddiası ortalığı karıştırdı
13:47 Vatandaş, "Kış saati geri gelsin" çağrısında bulundu
Isparta'da yetişen Safran çiçeğinin kilosu 75 bin liradan alıcı buluyor Isparta'da yetişen Safran çiçeğinin kilosu 75 bin liradan alıcı buluyor         
14:40
Bahçeli'yi Bahçeli'yi "İktidar olacağız" diyen Davutoğlu, topa tuttu: AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek         
14:38
Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu         
14:24
Cep telefonu fiyatını pahalı bulan adam, satıcıyı vurdu Cep telefonu fiyatını pahalı bulan adam, satıcıyı vurdu         
14:13
Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler         
13:54
Vatandaş, Vatandaş, "Kış saati geri gelsin" çağrısında bulundu         
13:48
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
Fuhşa sürüklenen Çilem Doğan yeniden hapse girecek Fuhşa sürüklenen Çilem Doğan yeniden hapse girecek         
12:41
Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak         
11:50
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok         
11:45
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi         
17:51
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 14:45:29. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da otel yöneticileri "turizm" için bir araya geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement