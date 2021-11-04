Şanlıurfa'da otel yöneticileri "turizm" için bir araya geldi - Son Dakika

Şanlıurfa'da otel yöneticileri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Turizm" konulu toplantıda buluştu.

Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ile kentte faaliyet gösteren otellerin yöneticileri katıldı.

Toplantıda konuşan Aslan, 2021 yılının turizm açısından çok iyi geçtiğini söyledi.

Aslan, 2019 yılındaki ziyaretçi sayısının yaklaşık 500 bin olduğunu belirterek, bu sayının 2021 yılında şimdiden 600 bini geçtiğini aktardı.

Bu rakamların Göbeklitepe'nin kente müthiş bir ivme kazandırdığını aktaran Aslan, şöyle konuştu:

"Bu rakamların çoğu da haziran sonrasına ait rakamlardır. Yani biz 5 ayda 500 bin rakamına ulaşmışız. Kültür ve Turizm Bakanımızın geçen aylarda tanıtımını yapmış olduğu Taş Tepeler lansmanı ile birlikte doruğa çıkacaktır. Karahantepe'nin önümüzdeki yıl ile birlikte ziyarete tam olarak açılmasıyla birlikte kentteki konaklama ve ziyaret süresi artacaktır. Sadece Taş Tepeler turunun 3-4 güne yayılacağını tahmin ediyoruz. Şanlıurfa'nın kendi zenginliği, müzeleri, Balıklıgöl Yerleşkesi, Halfeti, Harran ve turizm yolunda bulunan noktaları dahil ettiğimizde 3-4 günlük süre içinde ziyaret edilebilir. Onun için buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Fiziki olarak, personel olarak, hizmet kalitesi olarak hazırlanmamız gerekiyor. Nitelikli personel çok önemli bu nitelikli personelin arttırılması gerekiyor. Bu anlamda Kültür ve Turizm Bakanlığımız koordinesinde bir proje başlatmayı düşünüyoruz. Turizm personellerine yönelik eğitimler yapmayı planlıyoruz. Bu anlamda sizin desteğiniz ve düşünceleriniz bizim için çok önemli."

Toplantı daha sonra otel yöneticilerinin istişare toplantısı ile devam etti.