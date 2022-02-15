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Şanlıurfa'da, PKK operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da, PKK operasyonu: 15 gözaltı

15.02.2022 14:11
Şanlıurfa'da, PKK operasyonu: 15 gözaltı

ŞANLIURFA'da, polisin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, polisin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilişin yıl dönümünde kent genelinde önlem aldı. Ekipler, kentin giriş noktalarında da şüpheli görülen araçları durdurup tek tek arıyor. Bu arada polis, kent merkezi ve Suruç ilçesinde de PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan, aralarında Suriye uyrukluların da bulunduğu 15 şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı.


Şanlıurfa'da, PKK operasyonu: 15 gözaltı
Şanlıurfa'da, PKK operasyonu: 15 gözaltı
Şanlıurfa'da, PKK operasyonu: 15 gözaltı
Şanlıurfa'da, PKK operasyonu: 15 gözaltı
Şanlıurfa'da, PKK operasyonu: 15 gözaltı
Şanlıurfa'da, PKK operasyonu: 15 gözaltı
Şanlıurfa'da, PKK operasyonu: 15 gözaltı
Şanlıurfa'da, PKK operasyonu: 15 gözaltı
Şanlıurfa'da, PKK operasyonu: 15 gözaltı
Şanlıurfa'da, PKK operasyonu: 15 gözaltı
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Abdullah Öcalan, Kenya, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da, PKK operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika


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