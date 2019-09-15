Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da süs havuzu alev alev yandı
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Şanlıurfa'da süs havuzu alev alev yandı

35 dakika önce

Şanlıurfa'da süs havuzu alev alev yandı Yanan maddelerin çıkardığı siyah duman etrafı sardıŞANLIURFA - Şanlıurfa Eyyübiye ilçesinde süs grubu havuzunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Şanlıurfa'da süs havuzu alev alev yandı

Yanan maddelerin çıkardığı siyah duman etrafı sardı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Eyyübiye ilçesinde süs grubu havuzunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Eyyübiye ilçesine bağlı Kuyubaşı Mahallesinde meydana geldi. Kuyubaşı süs havuzunda tadilat dolayısıyla çalışma başlatıldı. Tadilat bitmeden henüz belirlenemeyen bir nedenle süs havuzu grubunda yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler kendi imkanları ile söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, yangını yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangını söndürme çalışmasında çocuklar da itfaiye erlerine hortumu taşıyarak yardımda bulundu.

Şanlıurfa'da süs havuzu alev alev yandı

Şanlıurfa, Eyyübiye, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 06:43 Kaynak: İHA
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