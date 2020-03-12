Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da terör operasyonunda 10 avukata gözaltı - Son Dakika
Şanlıurfa'da terör operasyonunda 10 avukata gözaltı
6 saat önce
ŞANLIURFA ve Siverek ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda, 10 avukat gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:49 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA ve Siverek ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda, 10 avukat gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'ya yardım ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Kent merkezi ile Siverek'te tespit edilen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, aralarında HDP eski il başkanı Sevda Çelik Özbingöl ve PM üyesi Metin Özbadem'in de bulunduğu 10 avukat gözaltına alındı. Adreslerinde arama yapılan avukatlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
Son Dakika Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı İnşaat işçisi olarak çalıştığı okulda 27 yıl sonra konferans verdi Son Dakika: Rasulayn'da terör örgütü YPG'nin bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu