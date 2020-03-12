Şanlıurfa'da terör operasyonunda 10 avukata gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da terör operasyonunda 10 avukata gözaltı

6 saat önce

ŞANLIURFA ve Siverek ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda, 10 avukat gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör operasyonunda 10 avukata gözaltı, System.String[]

ŞANLIURFA ve Siverek ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda, 10 avukat gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'ya yardım ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Kent merkezi ile Siverek'te tespit edilen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, aralarında HDP eski il başkanı Sevda Çelik Özbingöl ve PM üyesi Metin Özbadem'in de bulunduğu 10 avukat gözaltına alındı. Adreslerinde arama yapılan avukatlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete  götürüldü.


Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:49 Kaynak: DHA
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