Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü

Şanlıurfa\'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
12.03.2026 19:12  Güncelleme: 19:33
Şanlıurfa\'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
Şanlıurfa'da 16 yaşındaki bir genç, 8 yaşındaki bir çocuğu tekme tokat döverek darp etti. Dayak atan genç tüm bu anları cep telefonu ile kayda aldırarak sosyal medyada paylaşınca büyük bir infial yarattı. El kadar çocuğu öldüresiye döven gencin yakalandıktan sonra ifadesi alınıp serbest bırakılması ise ayrı tepkiye yol açtı.

Şanlıurfa'da çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, izleyenlerin kanını dondurdu. 16 yaşındaki bir gencin, kendisinden yaşça çok küçük olan bir çocuğu acımasızca darbettiği anlar, vicdanları yaraladı.

VAHŞETİ KAYDA ALDIRDI

Olay, Şanlıurfa'da gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki şahıs, 8 yaşındaki küçük çocuğu bir köşeye sıkıştırarak tekme ve tokatlarla saldırdı. Saldırganın, bu dehşet anlarını bir de cep telefonu kamerasıyla kayda aldırdığı ortaya çıktı.

ÇIĞLIKLARI ORTALIĞI İNLETTİ

Küçük çocuğun öldüresiye dayak yediği anlarda attığı çığlıklar yürekleri dağladı. Çocuk kaçmaya çalışıp, "yapma" diye bağırmasına rağmen saldırgan buna aldırış etmeden vurmaya devam etti.

Saldırgan şahıs, tekme ve tokatlarla yetinmeyip yarı yaşındaki çocuğa belinden çıkardığı kemerle de vurdu.

O anlarda yanlarında bulunan kişilerin de olayı izlemekle yetinmesi, saldırganın, müdahale etmeye çalışan bir kadını da hızla itmesi dikkat çekti.

DARPTAN SONRA SKANDAL KARAR

Görüntülerin sosyal medyada infial yaratmasının ardından güvenlik güçleri harekete geçti. Kimliği tespit edilen 16 yaşındaki saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ancak emniyetteki işlemlerinin ve alınan ifadesinin ardından şahsın serbest bırakılması, kamuoyunda büyük bir tepki dalgasına yol açtı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR

El kadar çocuğun aldığı darbeler sonrası yaşadığı travma görüntülere yansırken, vatandaşlar adaletin yerini bulması için yetkililere çağrıda bulundu. Sosyal medya kullanıcıları, çocuk haklarının korunması ve şiddetin cezasız kalmaması gerektiğini vurgulayan binlerce paylaşım yaptı.

Son Dakika Yaşam Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yusuf Orhan Yusuf Orhan:
    Daha bunlar bir şey değil. Böyle giderse önü hiç bir zaman alınmayan bir hale dönecek . sorumlu kim acaba. internet sosyal medya. Bunu da ancak devlet önleyebilir. Tâbi yapmak isterse ?????? 27 0 Yanıtla
    Erdal Cekicoglu Erdal Cekicoglu:
    Doğru diyorsunda devlet kısıtlama getirincede millet sokaklarda havlamaya başlıyor devlet ne karışıyor özgürlük düşünce diye 100 yıldır oy almak için sürekli milleti şımartan bir gelenek var bundan nasıl vazgeçegiz 9 0
  • Ali Üstüntaş Ali Üstüntaş:
    KÖKÜNÜ SEVMEK LAZIM BOYLESININ 6 0 Yanıtla
  • Hiçkimse Hiçkimse:
    nasıl serbest bırakabiliyorsunuz Allah aşkına aklım almıyor 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
