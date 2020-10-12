Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Kaza sonrası yol kenarında bekleyen yolcular, bir başka araçla seyahatlerine devam etti.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Altan idaresindeki 21 AKK 309 plakalı yolcu otobüsü, Siverek - Diyarbakır kara yolunun 15'inci kilometresinde Zakir İmaç yönetiminde bulunan 34 VH 3944 plakalı tıra arkadan çarptı.

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