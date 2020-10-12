Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Altan idaresindeki 21 AKK 309 plakalı yolcu otobüsü, Siverek - Diyarbakır kara yolunun 15'inci kilometresinde Zakir İmaç yönetiminde bulunan 34 VH 3944 plakalı tıra arkadan çarptı.
Meydana gelen kazada yaralanan yolculardan Mehmet Dumrul, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.
Kaza sonrası yol kenarında bekleyen yolcular, bir başka araçla seyahatlerine devam etti.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 yaralı - Son Dakika