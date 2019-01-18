Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Merkezli 36 İlde Çalıntı Araç Operasyonu

Şanlıurfa Merkezli 36 İlde Çalıntı Araç Operasyonu

54 dakika önce

Şanlıurfa merkezli 36 ilde çalıntı araç operasyonu Son yılların en büyük çalıntı araç operasyonuŞANLIURFA - Şanlıurfa merkezli 36 ilde oto hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, motor ve şasi numaraları değiştirilmiş biri teröristler tarafından gasp yolu ile çalınmış 120 çalıntı araç...

Şanlıurfa merkezli 36 ilde çalıntı araç operasyonu
Son yılların en büyük çalıntı araç operasyonu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa merkezli 36 ilde oto hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, motor ve şasi numaraları değiştirilmiş biri teröristler tarafından gasp yolu ile çalınmış 120 çalıntı araç ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Türkiye'nin 36 ilinde düzenlediği operasyonla son yılların en büyük araç hırsızlığı operasyonunun düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada, ele geçirilen araçlardan bir tanesinin Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca terör olaylarında kullanılmak üzere gasp yolu ile çalınan araç olduğu belirtildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ülke genelinde meydana gelen ağır hasarlı trafik kazaları ve bu kazalara karışan araçları inceleme altına alarak başlatmış oldukları çalışma kapsamında 15 bin adet trafik kazası fotoğrafları incelenmesi sonucunda trafik kazasına karışmış olup kullanılmaz hale gelen 120 adet aracın hala trafikte kullanımda olduğu tespit edildi. Şase numaralarının değiştirildiği araçlar ülke genelinde piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Bunun üzerine Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık ekipleri, 36 ilde eş zamanlı olarak yaptığı operasyonda piyasa değeri 6 milyon TL olan 120 adet çalıntı araç ele geçirildi. Öte yandan yakalanan bu araçlardan bir tanesinin Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK terör örgütü mensuplarınca terör olaylarında kullanılmak üzere gasp yolu ile çalınan araç olduğu tespit edildi. Yapılan bu operasyon, ülke genelinde en büyük oto hırsızlık operasyonunu olarak kayıtlara geçmiştir" denildi.
Gözaltı ile ilgili herhangi bir bilgi verilmezken çalışmaların ise devam edildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:35 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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