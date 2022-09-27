Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 896 gıda ürünü imha edildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 896 gıda ürünü imha edildi

27.09.2022 12:36
Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 896 gıda ürünü imha edildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş 896 gıda ürünü imha edildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş 896 gıda ürünü imha edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin halk sağlığını korumaya yönelik denetimleri devam ediyor.

Bu kapsamda Süleymaniye Mahallesi'ndeki market, bakkal ve gıda ürünü satan iş yerlerinde denetim yapan ekipler, bazı ürünlerin son kullanma tarihinin geçtiğini belirledi.

El konulan 896 gıda ürünü ekiplerce imha edildi.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 896 gıda ürünü imha edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 896 gıda ürünü imha edildi - Son Dakika
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