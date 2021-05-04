Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Tel Abyad'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erin ile beraberindekiler, Tel Abyad'da ziyaret ettiği esnafın taleplerini dinledi.

Bölgede yapımı devam eden çalışmaları inceleyen Erin, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Erin, daha sonra Suriyeli vatandaşlarla bir araya geldi.