Şanlıurfalı kadınlar hem öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfalı kadınlar hem öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor

28.03.2022 14:16

Şanlıurfalı kadınlar hem öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde açılan meslek kurslarına yoğun ilgi gösteren kadınlar, meslek kurslarına katılarak hem öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Şanlıurfalı kadınlar hem öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde açılan meslek kurslarına yoğun ilgi gösteren kadınlar, meslek kurslarına katılarak hem öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Karaköprü Belediyesi Meslek Edindirme Kursları kadınlardan yoğun ilgisini görüyor. Kültür merkezinde usta öğreticiler tarafından verilen dikiş-nakış, takı tasarımı ve halı dokuma gibi kurslarda el becerilerini geliştiren kadınlar, diğer yandan da kendi üretimleri olan ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Karaköprü Belediyesi yeni kültür merkezi, Seyrantepe 4. Murad Kültür Merkezi ve Çankaya Mahallesindeki çadır spor merkezinde bulunan kurslarda her yaştan kadın seçtiği kursa gidip boş zamanını meslek öğrenerek değerlendirebiliyor.

El sanatları Usta Öğreticisi Nurtan Kurtboğan, "Burada el sanatları ve çeşitli branşlarda görev yapmaktayım. Burada öğrencilerimizle birlikte modellerimiz var onlara göre iş yapıyoruz. Burada yaptığımız çalışmalar 3 boyutlu kağıt role, kumaş boyama, ahşap boyama, cam boyama, taş boyama gibi bu tarz etkinlikleri yapıyoruz. Yapılan ürünleri kişiler satış amaçlı da değerlendirebilirler. Yeni şeyler öğrenip günümüz modasına uygun tasarımlar da yapabilireler" şeklinde konuştu.

Şanlıurfalı kadınlar hem öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor
Şanlıurfalı kadınlar hem öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor
Şanlıurfalı kadınlar hem öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da kavgada bıçaklanan çocuk öldü Şanlıurfa'da kavgada bıçaklanan çocuk öldü Şanlıurfa'da Neolitik dönemin sır perdesi 12 kazıyla aralanacak Şanlıurfa'da Neolitik dönemin sır perdesi 12 kazıyla aralanacak

Şanlıurfa, Karaköprü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfalı kadınlar hem öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:57 Oscar'da attığı tokatla gündemden düşmeyen Will Smith'in dans ettiği görüntüler ortaya çıktı!
13:51 Çeçen lider Kadirov, Ukrayna'ya gidip Rus askerleriyle poz verdi! Dünya gündemine oturdu
13:43 Antalya Havalimanı Projesi'ni kazanan konsorsiyum kiranın ilk taksidi olan 2,1 milyar euroyu ödedi!
13:28 İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi
13:21 Dünyanın konuştuğu ihanet skandalında Wanda Nara her şeyi tek tek anlattı
12:51 Damat neye uğradığını şaşırdı! Takı töreninde sıvı yağ ve çay taktılar
12:41 Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı! Asgari ücret vatandaşın gıda masraflarına bile yetmiyor
12:39 Üç Kuruş bu akşam ekranlarda! Efe, Leyla'ya evlenme teklifi ediyor!
12:28 Kanun teklifi haftaya yasalaşacak! Muhtar maaşları asgari ücret seviyesine yükseltiliyor
12:24 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Müzakereler bugün-yarın İstanbul'da tekrar başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 14:23:40. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfalı kadınlar hem öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement