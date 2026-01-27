Şara, Moskova'da Putin ile Görüşecek - Son Dakika
Şara, Moskova'da Putin ile Görüşecek

27.01.2026 02:16
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, çarşamba günü Moskova'da Putin ile bir araya gelecek.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, çarşamba günü Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceği bildirildi.

Suriye basınında yer alan habere göre, özel yayın yapan Suriye TV, Cumhurbaşkanı Şara'nın çarşamba günü Moskova'ya gideceğini ve Putin ile görüşeceğini duyurdu.

Haberde ziyarete ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

Söz konusu ziyaretle ilgili olarak Suriye ya da Rusya makamlarından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile daha önce 15 Ekim 2025'te Moskova'da bir araya gelmişti. Bu ziyaret, Beşşar Esed rejiminin Aralık 2024 sonunda sona ermesinin ardından Şara'nın Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği ilk resmi Moskova ziyareti olmuştu.

Kaynak: AA

