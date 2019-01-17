Son Dakika Haberleri: Saray Nezaket Okulu İnşaatı Tamamlandı

Saray Nezaket Okulu İnşaatı Tamamlandı

1 saat önce

Pursaklar Belediyesi Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında Nezaket Okulu hizmet vermeye başladı.

Saray Nezaket Okulu İnşaatı Tamamlandı, System.String[]
Pursaklar Belediyesi Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında Nezaket Okulu hizmet vermeye başladı.

Saray Mahallesi'nde 5 katlı inşa edilen okulda, çok amaçlı salon, kreş ve etüt odaları, yemekhane ve yönetici odaları ile çocuk oyun grupları yer alıyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Nezaket okullarının bir marka olduğunu ifade ederek, "2011'den beri uygulamaya koyduğumuz bu projemizle Türkiye'nin 'Nezaket Elçileri'ni yetiştiriyoruz. Milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştiriyoruz. Hemşehrilerimizin bu projemize gösterdiği yoğun ilgi ise yaptığımız işin ne kadar faydalı olduğunu ve gönüllere dokunduğunu gösteriyor." dedi.

Bugüne kadar hayata geçirdikleri projelerle herkesin gönlüne dokunduklarını söyleyen Çetin, "Hayata geçirdiğimiz projelerle Pursaklar hem tebessüm ediyor hem de tebessüm şehri olarak biliniyor. Bunda katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Saray Cumhuriyet Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde bulanan Nezaket Okulu ve Kreş için yeni dönem kayıtlarının devam ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:33 Kaynak: AA

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