Saraykent ilçesi doğal gaza kavuştu - Son Dakika

Yozgat'ın Saraykent ilçesine düzenlenen törenle doğal gaz verildi.

Şehit Beytullah Yeşilay Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen törende konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, 2021'in son gününde Saraykent'te mutlu bir gün yaşandığını söyledi.

Polat, amaçlarının il merkezindeki hizmetleri köy, belde ve ilçelerde yaşayan vatandaşlara ulaştırmak olduğunu ifade ederek, "Bu hizmetten en fazla kadınlarımız faydalanacaktır. Emek veren tüm büyüklerimize teşekkür ediyorum. Doğal gaz ilçe ve beldelerimize hayırlı olsun." dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de AK Parti'nin çıkmış olduğu hizmet yolculuğunda, verdiği sözleri bir bir yerine getirdiğini belirtti.

Başer, bugün verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Birçok büyük şehirde dahi doğal gaz yok ama bugün itibarıyla Yozgat'ın 9 ilçesine doğal gaz vermiş oluyoruz. Bunun yanında beldelerimize de ulaştırıyoruz. 2022 yılında da inşallah Çandır, Çayıralan, Aydıncık ve bazı beldelerimizi doğal gazla buluşturmuş olacağız. Bu hizmetlerin ilimize gelmesinde bizden daha çok çalışan, Yozgat'ı bizden daha çok sevdiğine şahit olduğum genel başkanımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal ise yaptıkları çalışmaları anlatarak, doğal gazın ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törene, Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, Sürmeligaz Genel Müdür Yardımcısı Mevlüt Kara, çevre belde belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meydanı'nda doğal gaz vanası açılarak ilçeye gaz verildi.