Son Dakika Haberleri: Sarayköy'de 30 proje ile 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' açıldı
Son Dakika Yerel Sarayköy'de 30 proje ile 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' açıldı

Sarayköy'de 30 proje ile 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' açıldı

6 saat önce

Sarayköy'de 30 proje ile 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' açıldıDENİZLİ - Denizli'de Sarayköy Atatürk Ortaokulu'nda 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' sergisi açıldı.

Sarayköy'de 30 proje ile 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' açıldı

DENİZLİ - Denizli'de Sarayköy Atatürk Ortaokulu'nda 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' sergisi açıldı. Sergide 90 öğrenci ve 25 öğretmen tarafından yürütülen birbirinden ilginç 30 proje büyük ilgi gördü.

Sergi açılışına Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Akhan, belediye başkanları, ilçe protokolü, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından konuşma yapan Atatürk Ortaokulu Müdürü Halil Yılmaz, "TÜBİTAK'ın destekleriyle düzenlediğimiz TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bilim fuarı öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireyler yetiştirmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim Fuarları gençlerin bilimlerin önemini kavramasını sağlarken birçok teorik bilginin gerçekte nasıl işlediğini görmelerinde faydalı olur. Gençlerin hayal gücünü harekete geçiren bilim fuarları eğitim kurumlarının desteğiyle gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunur. Atatürk Ortaokulu olarak bizim de öncelikli hedefimiz öğrencilerimizin ezbere bilgilerle değil; yaparak, yaşayarak öğrenmelerini ve onların içinde bulunduğumuz aydınlanma çağına katkıda bulunmalarını sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda fuarımızda 15 araştırma, 13 tasarım, 2 inceleme olmak üzere toplam 30 proje vardır. Bu çalışmalar 90 öğrenci ve 25 öğretmen tarafından yürütülmüştür" dedi.

Fuar 7 Kasım'a kadar açık kalacak

Konuşmanın ardından Kaymakam Akkaya, belediye başkanları ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Akhan sergi açılış kurdelesini kesti. Daha sonra misafirler sergide bulunan 30 projeyi tek tek gezdi.

7 Kasım'a kadar devam edecek olan fuarda Tembel Teneke, Elektriksiz Ev Projesi, Taneciklik Karbon Mu?-Karbon Mu, Yer Elması Ununun Ekmeğin Bayatlama ve Küflenme Süresine Etkisi, Yataktan Kaldıran Alarm projeleri yoğun ilgi gördü.

Sarayköy'de 30 proje ile 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' açıldı

Sarayköy, Denizli, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kitapla öğrenci döven öğretmene 4 yıl hapis cezası verildi
Din dersine giren 'Hristiyan öğretmen' iddiaları ilgili soruşturma başlatıldı Kitapla öğrenci döven öğretmene 4 yıl hapis cezası verildi Erdoğan'dan ilahiyat fakültesi mezunlarına sitem: İmam hatiplerde Kuran dersleri boş geçiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 23:16:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarayköy'de 30 proje ile 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]