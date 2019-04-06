Sarıgöl
Belediye Başkanından açıklama
MANİSA - Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk
,seçim öncesi ve sonrası karalama çalışmaların devam ettiğini belirtti.
31 mart yerel seçimlerinde Sarıgöl'ün ve sizlerin iradesi ile tekrar bizlerden yana olmuştur diyen Necati Selçuk"Yerel seçimler sırasında karşı taraftan asılsız iftiralar,karalamalarda bulunuldu.Ama biz kimseye bulaşmadık,üslubumuzu bozmadık.Bizimle ilgisi olmadığı halde ilçemizde jeotermal santralleri aramaları için altında imzalarımız olduğu söylendi. İspat edin dedik edemediler,Şahsıma ve ekibime iftiralar attılar ispat edin dedik edemediler.Aile bireylerine karalama kampanyası düzenlendi"Lütfen saygı,lütfen seviye"dedik.halkımız 31 Martta gereken cevabı verdiniz."dedi.
"Kapalı Pazar yeri"
Selçuk,seçimlerin geçmesinin ardından karşı taraf yine kışkırtmalara devam ettiğini iddia eden Selçuk"Kıymetli hemşehrilerim,5 mayıs 2018 tarihinde Şehit Haşim Dirik Kapalı Pazar yeri ve oto parkı hizmete açılmıştır.Yeni Pazar yerinde adaletli bir dağılım,doğru yapılması için gerekli gayreti gösterdik.Pazar yerlerindeki yönetmelik olarak,esnafımızın tezgahımızın yerleştirilmesi yapıldı ve esnafımızı da taahhütnameleri imzalatıldı. Yeni Pazar yeri olduğundan esnafımıza gerekli kolaylıklar gösterildi.Esnafımızın büyük bir bölümü taahhüdünü yerine getirdi.Memnuniyetlerini de tarafımız ilettiler." CHP
Adayı göreve gelir gelmez yeni Pazar yerinin yerini kaldıracağı,eski yerine taşıyacağım söylemlerini biliyorsunuz. maalesef seçim öncesi ve sonrası kışkırtmalarının bitmediğini ileri süren Selçuk "5 Nisan
2019 yani Cuma günü. Zabıtalarımızın uygulamaları sosyal medyada ve yandaş medyada yanlış olarak halkımız aktarılmıştır.Ancak Pazar yerindeki esnafımız bu kışkırtmalara aldırış etmemiş,Pazar da satışlarına devam etmiştir."dedi.
"Esnaflarımız haksızlık yapanlar oldu."
Selçuk"3 Nisan 2019 tarihinde esnaflarımız tahakkuklerini yerine getirmeleri için gerekli uyarıları yapmıştır.zabıtamızın denetimlerinde bir kişi bir yıldan bu yana,yer tahsisi bedelini ödememiş ve diğer esnaflarımızı haksızlık etmiştir.Başka bir esnafımız da dört aydan bu yana pazarda tezgah açmamış,mazeret dahi bildirmemiş,Cuma günü o vatandaşımız Pazar yerinde yer iddiasında bulunmuştur.Ayrıca bir vatandaşımız da Manisa
Büyükşehir Belediyesinin hibe desteğinden yararlanmış.Belediyemiz ve büyükşehir belediyemiz gerekli desteği vermiştir.Bu kişiye Pazar yerinde yer olmadığı halde kendisine belediye olarak sera ürünlerini satması için geçici yer vermiştir.Verilen yer birinci katta olup,acil girişlerin bulunduğu yerdir.Kendisine 2.katta yerin müsait olduğunu 3 Nisan'da kendisine tebligat olarak verildi.5 Nisan Cuma günü dışarıdan aldığı bir kaç kasa domatesi tezgahına koyarak üst kata çıkmayacağını yüksek sesle beyan ederek domatesleri provakete ederek yere atmıştır..Bir başka esnafımız da mantar satmak için geçici olarak merdiven önünde satmasına izin verilmiştir. Burasının boşaltılması gerekir,sürekli şikayet aldığımız bir yerdir.Mantar satan kişide bu provokasyon içinde yer almıştır. CHP İlçe Başkanı olay yerine gelerek esnaflarımızı "Siz CHP'li değil misiniz?"diyerek esnaflarımızı kışkırtmıştır.Olay yerine gelen polislerin uyarıları sonucu olay yerinden ayrılmıştır.Ancak bununla da kalmayıp,Sarıgölümüzü ve belediyemize küçük düşürmüşlerdir. esnaflarına karşı yapılan haksızlık varsa hukuki yola gitmemişlerdir.İlçemizde yaşayan insanlarımızı üzmüşlerdi. Sosyal medyada şahsıma ve belediyemiz yaptıkları hakaret ve rencide ettikleri için kınıyorum.Hukuka baş vuracağımızı bildiriyorum.Bizleri arayıp olayı doğru yazan Sözcü
gazetesini de teşekkür ederim."dedi.