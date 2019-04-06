Son Dakika Haberleri: Sarıgöl Belediye Başkanından Açıklama

Sarıgöl Belediye Başkanından Açıklama

1 saat önce

Sarıgöl Belediye Başkanından açıklamaMANİSA - Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk,seçim öncesi ve sonrası karalama çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Sarıgöl Belediye Başkanından Açıklama, System.String[]
Sarıgöl Belediye Başkanından açıklama

MANİSA - Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk,seçim öncesi ve sonrası karalama çalışmaların devam ettiğini belirtti.
31 mart yerel seçimlerinde Sarıgöl'ün ve sizlerin iradesi ile tekrar bizlerden yana olmuştur diyen Necati Selçuk"Yerel seçimler sırasında karşı taraftan asılsız iftiralar,karalamalarda bulunuldu.Ama biz kimseye bulaşmadık,üslubumuzu bozmadık.Bizimle ilgisi olmadığı halde ilçemizde jeotermal santralleri aramaları için altında imzalarımız olduğu söylendi. İspat edin dedik edemediler,Şahsıma ve ekibime iftiralar attılar ispat edin dedik edemediler.Aile bireylerine karalama kampanyası düzenlendi"Lütfen saygı,lütfen seviye"dedik.halkımız 31 Martta gereken cevabı verdiniz."dedi.
"Kapalı Pazar yeri"
Selçuk,seçimlerin geçmesinin ardından karşı taraf yine kışkırtmalara devam ettiğini iddia eden Selçuk"Kıymetli hemşehrilerim,5 mayıs 2018 tarihinde Şehit Haşim Dirik Kapalı Pazar yeri ve oto parkı hizmete açılmıştır.Yeni Pazar yerinde adaletli bir dağılım,doğru yapılması için gerekli gayreti gösterdik.Pazar yerlerindeki yönetmelik olarak,esnafımızın tezgahımızın yerleştirilmesi yapıldı ve esnafımızı da taahhütnameleri imzalatıldı. Yeni Pazar yeri olduğundan esnafımıza gerekli kolaylıklar gösterildi.Esnafımızın büyük bir bölümü taahhüdünü yerine getirdi.Memnuniyetlerini de tarafımız ilettiler."
CHP Adayı göreve gelir gelmez yeni Pazar yerinin yerini kaldıracağı,eski yerine taşıyacağım söylemlerini biliyorsunuz. maalesef seçim öncesi ve sonrası kışkırtmalarının bitmediğini ileri süren Selçuk "5 Nisan 2019 yani Cuma günü. Zabıtalarımızın uygulamaları sosyal medyada ve yandaş medyada yanlış olarak halkımız aktarılmıştır.Ancak Pazar yerindeki esnafımız bu kışkırtmalara aldırış etmemiş,Pazar da satışlarına devam etmiştir."dedi.
"Esnaflarımız haksızlık yapanlar oldu."
Selçuk"3 Nisan 2019 tarihinde esnaflarımız tahakkuklerini yerine getirmeleri için gerekli uyarıları yapmıştır.zabıtamızın denetimlerinde bir kişi bir yıldan bu yana,yer tahsisi bedelini ödememiş ve diğer esnaflarımızı haksızlık etmiştir.Başka bir esnafımız da dört aydan bu yana pazarda tezgah açmamış,mazeret dahi bildirmemiş,Cuma günü o vatandaşımız Pazar yerinde yer iddiasında bulunmuştur.Ayrıca bir vatandaşımız da Manisa Büyükşehir Belediyesinin hibe desteğinden yararlanmış.Belediyemiz ve büyükşehir belediyemiz gerekli desteği vermiştir.Bu kişiye Pazar yerinde yer olmadığı halde kendisine belediye olarak sera ürünlerini satması için geçici yer vermiştir.Verilen yer birinci katta olup,acil girişlerin bulunduğu yerdir.Kendisine 2.katta yerin müsait olduğunu 3 Nisan'da kendisine tebligat olarak verildi.5 Nisan Cuma günü dışarıdan aldığı bir kaç kasa domatesi tezgahına koyarak üst kata çıkmayacağını yüksek sesle beyan ederek domatesleri provakete ederek yere atmıştır..Bir başka esnafımız da mantar satmak için geçici olarak merdiven önünde satmasına izin verilmiştir. Burasının boşaltılması gerekir,sürekli şikayet aldığımız bir yerdir.Mantar satan kişide bu provokasyon içinde yer almıştır. CHP İlçe Başkanı olay yerine gelerek esnaflarımızı "Siz CHP'li değil misiniz?"diyerek esnaflarımızı kışkırtmıştır.Olay yerine gelen polislerin uyarıları sonucu olay yerinden ayrılmıştır.Ancak bununla da kalmayıp,Sarıgölümüzü ve belediyemize küçük düşürmüşlerdir. esnaflarına karşı yapılan haksızlık varsa hukuki yola gitmemişlerdir.İlçemizde yaşayan insanlarımızı üzmüşlerdi. Sosyal medyada şahsıma ve belediyemiz yaptıkları hakaret ve rencide ettikleri için kınıyorum.Hukuka baş vuracağımızı bildiriyorum.Bizleri arayıp olayı doğru yazan Sözcü gazetesini de teşekkür ederim."dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:37 Kaynak: İHA

Necati Selçuk, Selçuk, Sarıgöl, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sarıgöl'de Üzüm Bağlarına Dolu Önlemi Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den Belediye Borcu Açıklaması "Fener Ol" Kampanyası 15 Milyon TL'yi Aştı Fenerbahçe Taraftarından Sonra Galatasaray Taraftarından İmamoğlu Tezahüratı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 00:07:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıgöl Belediye Başkanından Açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]