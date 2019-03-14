Son Dakika Haberleri: Sarıgöl'de Okul Servisleri Denetlendi

Sarıgöl'de Okul Servisleri Denetlendi

51 dakika önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde okul servisleri denetlendi.

Sarıgöl'de Okul Servisleri Denetlendi, System.String[]
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde okul servisleri denetlendi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Karakuş ve Sarıgöl Şoförler Odası Başkanı İbrahim Bulanık'ın da katıldığı denetimde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği, İlçe Jandarma Trafik ekipleri ve Sarıgöl Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, öğrenci taşıyan 55 servisi Girne Caddesi'nde tek tek durdurarak kontrol etti.

Ekipler, belge ve teknik eksiği bulunan servisleri kayıt alınta alarak eksikliklerin tamamlanmasını istedi.

Sarıgöl Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanı Bulanık, öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması için denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:20 Kaynak: AA

Bulanık, Manisa, Sarıgöl, Güncel
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