Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Van
, Muş
ve Hakkari
'de, Sarıkamış
Harekatı'nın 104. yılı kapsamında anma programı gerçekleştirildi.
Van Beşyol Meydanı'ndaki valilik binası önünde toplanan protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, etkinlikler kapsamında, Türk bayrakları ile tekbirler getirerek Soydan Kavşağı'na kadar yürüdü.
Öğrencilerin ve askerlerin 60 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağı taşıdığı yürüyüşün ardından program, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Gençlik Merkezinde devam etti.
Programda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez
, geçmişini bilmeyenlerin, geleceğe sağlam adımlarla ilerlemesinin mümkün olmayacağını söyledi.
Bilmez, gençlerden hem tarihi hem de bölgede yaşananları iyi okumalarını, kimin kimden ihale aldığını, kimin kim adına çalıştığını iyi düşünmelerini istedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Müşaviri Ali Özdemir
de ülkeyi bize emanet eden şehitlere layık insanlar olacaklarını belirterek, "Onların kimliğiyle yaşayacağız. Hür, bağımsız olacağız.' diyoruz." ifadelerini kullandı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'ın da bir konuşma yaptığı anma programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasıyla sona erdi.
Anma programına, İl Jandarma
Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Atıf Çiçekli
, kamu kurum amirleri, öğrenciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Muş Muş Valiliği
önünde toplanan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü binasına kadar yürüdü.
Yürüyüşün ardından konuşan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz
, bir ülkeyi vatan yapan en önemli unsurun imkanlar değil, insanların iradesi olduğunu söyledi.
Bu vatanın şehitlerin omuzlarında yükseldiğini ve yükselmeye devam ettiğini kaydeden Gündüzöz, "Biz bundan yaklaşık bir asır önce, şehadet mertebesine ulaşan Mehmetçiklerimizi burada şükranla, hayırla yad ediyoruz." dedi.
Şehitler için dua edilmesiyle sona eren programa, Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Belediye Başkanı Feyat Asya
, Cumhuriyet Başcavcısı Ömer Mete, Muş Alparslan Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat
, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Hakkari
Hakkari'de anma etkinlikleri kapsamında 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinde yürüyüş gerçekleştirildi.
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Dağ ve Komando
Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık
, vali yardımcıları, Hakkari Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, polis, asker ve vatandaşlar, Türk bayraklarıyla yaklaşık 3 kilometre yürüyerek kayak merkezine ulaştı.
Zorlu şartlarda gerçekleştirilen yürüyüş sonrasında Sarıkamış şehitleri için dualar edildi.
Vali Akbıyık, Sarıkamış'ta şehit olan askerleri anmak ve onların yaşadıkları zorlukları bir nebze de olsa hissedebilmek için yürüdüklerini belirterek, "Milletimiz, mazlum milletlerin mutluluğu için, Türk dünyası için, İslam dünyası için bir defada Çanakkale
'de 250 bin şehit veriyor, Sarıkamış'ta 90 bin. O gün de dünyanın birçok devletine, 7 düvele karşı mücadele ediyorduk, bugün de aynı şekilde 15 Temmuz'da da 7 düvele karşı mücadele ediyoruz." diye konuştu.
Konuşmanın ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.