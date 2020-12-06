Sarıkanat avı balıkçıların yüzünü güldürdü - Son Dakika

Sarıkanat avı balıkçıların yüzünü güldürdü

06.12.2020 17:37

Marmara Denizi'nde umduğunu bulamadığı için Karadeniz'e açılan Tekirdağlı balıkçılar, sarıkanat bereketi yaşıyor.

Marmara Denizi'nde umduğunu bulamadığı için Karadeniz'e açılan Tekirdağlı balıkçılar, sarıkanat bereketi yaşıyor.

Balıkçılar, Karadeniz açıklarında ağlarla yaklaşık 1500 kasa sarıkanat yakaladı.

Balıkçı teknelerinde yoğun mesai harcayan tayfalar, denizden kasalar dolusu balıkla dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Karadeniz'e açılan balıkçıların yüzünün sarıkanat ile güldüğünü söyledi.

Pehlivanoğlu, "Marmara'da umduğunu bulamayan balıkçılar Karadeniz'e açıldı. Özellikle birkaç gündür balıkçılar bol miktarda sarıkanat avladı. İnşallah balık böyle bereketli devam eder. Hem balıkçı sevinir hem de vatandaşlar ucuz balık yer." dedi.

Balıkçı İdris Şeremet ise Tekirdağlı balıkçıların bu yıl daha çok Karadeniz'de avlandığını belirterek, "Sezona Karadeniz'de palamutla başladık, sonra biraz hamsi oldu. Daha sonra Tekirdağ'a döndük, pek balık olmayınca yine Karadeniz'e rotamızı çevirdik. Çok şükür ağları Karadeniz'e attıktan sonra güçlükle çektik. Teknede adım atılacak yer kalmadı. Balıklarımızı kasaladık. Yaklaşık 1500 kasa sarıkanat avladık. İnşallah sezon böyle bereketli devam eder." diye konuştu.

Sarıkanat avı balıkçıların yüzünü güldürdü
Sarıkanat avı balıkçıların yüzünü güldürdü
Sarıkanat avı balıkçıların yüzünü güldürdü
Sarıkanat avı balıkçıların yüzünü güldürdü

Marmara Denizi, Karadeniz, Tekirdağ, Marmara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarıkanat avı balıkçıların yüzünü güldürdü - Son Dakika


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