Sarıyer Belediyesi işçilerinden eylem - Son Dakika

Sarıyer Belediyesi işçilerinden eylem

18.12.2020 18:09
Sarıyer Belediyesi işçilerinden eylem, System.String[]

Sarıyer Belediyesi işçileri yenilenmeyen toplu sözleşmeleri nedeniyle eylem yaptı.

Sarıyer Belediyesi işçileri yenilenmeyen toplu sözleşmeleri nedeniyle eylem yaptı.

Sarıyer Belediyesi'nde çalışan işçiler, Sarıyer Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek eylem yaptı.  Toplu sözleşme hakkı kazanmalarına rağmen Sarıyer Belediyesi'nin karşı dava açarak, toplu sözleşme sürecini Yargıtay'a taşıması sebebiyle eylem yaptıklarır belirten işçiler basın açıklamasında bulundu. Grup adına yapılan açıklamada, "Bizler yetkimize itirazın geri çekilmesini ve toplu sözleşmemizin ivedilikle yapılmasını Sarıyer Belediyesi yönetimi ve CHP yönetiminden talep ediyoruz. 2 kez kazandığımız hakkımızı neden gasp etmektesiniz. Her zaman haktan, haklıdan, emekçiden yana olduğunu söyleyen Sayın Şükrü Genç başkan neden hakkımızı gasp etmektedir. İkinci yüzyıl iktidar beyannamesi yayınlayan CHP, işçilere reva görülen bu hak gaspına karşı nasıl bir mücadele edecektir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediyeler ve yerel yönetimler beyannamesindeki 7. madde neden uygulanmamaktadır. Bizler hakkımız ve hukukumuzun savunulmasını CHP yönetiminden talep ediyoruz" denildi.

Park ve bahçelerde temizlik işçisi olduğunu belirten İbrahim Erol, "Artık bizim sabredecek gücümüz kalmadı. Asgari ücretin altında çalışan işçileriz. Geçim sıkıntısı çekiyoruz. Sürecin bir an önce karara bağlanmasını istiyoruz. Bu şekilde toplu sözleşmesi yapılmayan 1700 işçi mağdur" dedi.


Sarıyer Belediyesi işçilerinden eylem
Sarıyer Belediyesi işçilerinden eylem
Sarıyer Belediyesi işçilerinden eylem
Sarıyer Belediyesi işçilerinden eylem
Sarıyer Belediyesi işçilerinden eylem
Sarıyer Belediyesi işçilerinden eylem

Cumhuriyet Halk Partisi, Sarıyer, İşçiler, Kamera, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sarıyer Belediyesi işçilerinden eylem - Son Dakika


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