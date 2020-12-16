Sarıyer'de iş adamlarının "kaçak yapı" tartışması - Son Dakika

SARIYER'de Katarlı işadamı Mohd Abdulla Alsiddiqi Alemadi, komşusu Mehmet Ünal'ı "kaçak yapı" iddiası ile savcılığa şikayet etti. Milyon dolarlık villadaki yapı için Katarlı işadamının şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mehmet Ünal hakkında "imar kanununa muhalefet" iddiası ile soruşturma başlattı.

Zekeriyaköy'de değeri 1.5-2 milyon dolar arasında değişen 200 kadar villanın yer aldığı lüks sitede, villası bulunan Katarlı işadamı Alemadi (58), komşusu Mehmet Ünal'ın (52), villasında onaylı projeye aykırı eklentiler yaptığını fark etti. Alemadi, komşusunun mevcut havuzu yıkıp daha büyük bir havuz yaptığını, camlı balkon eklediğini, yeni bir oda yaptığını belirterek belediyeye şikayet etti. Sarıyer Belediyesi, villadaki kaçak yapılar için 13 Aralık 2018'de yıkım kararı aldı. Yıkım kararının uygulanmayıp, konunun İdari yargıya taşınmasının ardından iş adamı Alemadi, avukatı Ozan Kayahan aracılığı ile temmuz ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe vererek, komşusu Mehmet Ünal'ın İmar Kanununa aykırı inşaat yaptığını iddia ederek, cezalandırılması istemi ile şikayette bulundu.

Alemadi, şikayet dilekçesinde; "Şüpheli bahse konu mülkte tadilat, tamirat yapmaktadır. Bu yapı içerisinde ruhsata aykırı olarak havuz, çardak yapılmakta ve de beton dökülmektedir. Site yönetimi tarafından uyarılmasına rağmen şüpheli bu eylemlerine devam etmektedir.. Bu durumun ise açıkça kanuna aykırı olduğu ortadadır" ifadelerine yer verdi. Alemadi'nin şikayet dilekçesini işleme koyan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mehmet Ünal, hakkında TCK'nın 184. Maddesinde düzenlenen,"İmar Kirliliğine Neden Olma" gerekçesiyle soruşturma başlattı.

DRONLA GÖZLÜYOR İDDİASI

İki iş adamı arasındaki anlaşmazlık, bir süre önce kaçak olduğu iddia edilen yapının drone ile tespit edilmesiyle başlamış, Mehmet Ünal komşusu Alemadi hakkında drone uçurarak evlerini gözetlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Alemadi ise olayın yaşandığı dönemde Türkiye'de olmadığını belirterek komşularının kendisi hakkında 'iftira' attıklarını öne sürüp, Mehmet Ünal hakkında 30 bin TL'lik maddi-manevi tazminat talebinde bulunmuştu. İddialara göre, Alemadi'nin, Mehmet Ünal'ın belindeki silahı göstererek bahçede ve evinin yakınlarında dolaştığını iddia etmesiyle yeni bir suçlamaya dönüştü. Katarlı iş adamı, farklı telefon numaralarından Mehmet Ünal'ın kendisini arayarak öldürmekle tehdit ettiğini, sitede barındırmayacağını söylediğini ileri sürdü.