Sarıyer'de iş adamlarının "kaçak yapı" tartışması - Son Dakika

Sarıyer'de iş adamlarının "kaçak yapı" tartışması

16.12.2020 14:33
Sarıyer'de iş adamlarının

SARIYER'de Katarlı işadamı Mohd Abdulla Alsiddiqi Alemadi, komşusu Mehmet Ünal'ı "kaçak yapı" iddiası ile savcılığa şikayet etti.

SARIYER'de  Katarlı işadamı Mohd Abdulla Alsiddiqi Alemadi, komşusu Mehmet Ünal'ı "kaçak yapı" iddiası ile savcılığa şikayet etti. Milyon dolarlık villadaki yapı için  Katarlı işadamının şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mehmet Ünal hakkında "imar kanununa muhalefet" iddiası ile soruşturma başlattı.

Zekeriyaköy'de değeri 1.5-2 milyon dolar arasında değişen 200 kadar villanın yer aldığı lüks sitede, villası bulunan Katarlı işadamı Alemadi  (58), komşusu Mehmet Ünal'ın (52), villasında onaylı projeye aykırı eklentiler yaptığını fark etti. Alemadi, komşusunun mevcut havuzu yıkıp daha büyük bir havuz yaptığını,  camlı balkon eklediğini,  yeni bir oda yaptığını belirterek belediyeye şikayet etti. Sarıyer Belediyesi, villadaki kaçak yapılar için 13 Aralık 2018'de yıkım kararı aldı. Yıkım kararının uygulanmayıp, konunun İdari yargıya taşınmasının ardından  iş adamı Alemadi,  avukatı Ozan Kayahan aracılığı ile temmuz ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe vererek, komşusu Mehmet Ünal'ın  İmar Kanununa aykırı inşaat yaptığını iddia ederek,  cezalandırılması istemi ile şikayette bulundu.

Alemadi, şikayet dilekçesinde; "Şüpheli bahse konu mülkte tadilat, tamirat yapmaktadır. Bu yapı içerisinde ruhsata aykırı olarak havuz, çardak yapılmakta ve de beton dökülmektedir. Site yönetimi tarafından uyarılmasına rağmen şüpheli bu eylemlerine devam etmektedir.. Bu durumun ise açıkça kanuna aykırı olduğu ortadadır" ifadelerine yer verdi.  Alemadi'nin şikayet dilekçesini işleme koyan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mehmet Ünal,  hakkında TCK'nın 184. Maddesinde düzenlenen,"İmar Kirliliğine Neden Olma" gerekçesiyle soruşturma başlattı.

DRONLA GÖZLÜYOR İDDİASI

İki iş adamı arasındaki anlaşmazlık,  bir süre önce kaçak olduğu iddia edilen yapının drone ile tespit edilmesiyle başlamış, Mehmet Ünal  komşusu  Alemadi hakkında drone uçurarak evlerini gözetlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.   Alemadi ise olayın yaşandığı dönemde Türkiye'de olmadığını belirterek komşularının kendisi hakkında 'iftira' attıklarını öne sürüp, Mehmet Ünal  hakkında 30 bin TL'lik maddi-manevi tazminat talebinde bulunmuştu.  İddialara göre, Alemadi'nin, Mehmet Ünal'ın  belindeki silahı göstererek bahçede ve evinin yakınlarında dolaştığını iddia etmesiyle yeni bir suçlamaya dönüştü. Katarlı iş adamı, farklı telefon numaralarından  Mehmet Ünal'ın  kendisini arayarak öldürmekle tehdit ettiğini, sitede barındırmayacağını söylediğini ileri sürdü.


Sarıyer'de iş adamlarının kaçak yapı tartışması
Sarıyer'de iş adamlarının kaçak yapı tartışması

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sarıyer'de iş adamlarının 'kaçak yapı' tartışması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi Putin'in "Dünyada eşi benzeri yok" dediği Avangard balistik füzesi aktif hale getirildi Sevgilisini öldürüp kokmasın diye klimayı açmıştı! Cani adamın firari olduğu ortaya çıktı Daha önce hiç korona vakasının görülmemişti! Madende çalışan işçi ve ailesinin testleri pozitif çıktı Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini satın aldı Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar
Son Dakika! Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Bu nasıl bir ittifak? Son Dakika! Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Bu nasıl bir ittifak?         
14:14
Lemos, Gustavo ile tartıştığı iddialarına fotoğrafla yanıt verdi Lemos, Gustavo ile tartıştığı iddialarına fotoğrafla yanıt verdi         
14:06
Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı         
13:28
Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı         
13:07
2 gün önce baba olmuştu! Kundaktaki bebeğine doyamadan kazada can verdi 2 gün önce baba olmuştu! Kundaktaki bebeğine doyamadan kazada can verdi         
12:39
Çin, Almanya'dan 100 milyon doz korona aşısı alacak Çin, Almanya'dan 100 milyon doz korona aşısı alacak         
11:57
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi         
10:56
Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı         
10:41
Honda, 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracak Honda, 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracak         
10:23
Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu         
10:02
Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı         
09:38
Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor         
09:26
Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik         
09:07
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
"Mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi, polisler ceza kesmedi         
02:04
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 14:37:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarıyer'de iş adamlarının "kaçak yapı" tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei