Sarıyer'de Silahlı Saldırı: 1 Tutuklama - Son Dakika
Sarıyer'de Silahlı Saldırı: 1 Tutuklama

12.01.2026 10:39
Maslak Oto Sanayi'de boyacı dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda şüpheliler yakalandı.

SARIYER Maslak'taki Oto Sanayi'de boyacı dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken şüpheliler, yaklaşık 10 saat sonra Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından iş yerinde uyurken yakalandı. Ateş eden şüphelinin saldırıyı iddiaya göre, aynı oto sanayide işlettiği dükkanına yüksek kira zammı yapan iş yeri sahibinden intikam almak için düzenlediği ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay, 10 Ocak Cumartesi saat 01.45 sıralarında Maslak Oto Sanayi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde boyacı dükkanının önüne gelen 3 şüpheli iş yerine ateş açtı. Olayın ardından sabah saatlerinde iş yerine gelen Cem Ç. (53), önceki gün saat 19.00 sıralarında iş yerini kapattığını, dün saat 08.00 sıralarında dükkanı açtığını, iş yeri camında ve içerisinde kurşun isabet eden yerlerin olduğunu söyleyerek polise ihbarda bulundu. Yapılan incelemelerde iş yerine 13 kurşun isabet ettiği tespit edildi. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 şüphelinin olayı gerçekleştirip yaya olarak olay yerinden kaçtıklarını belirledi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ UYURKEN YAKALADI

Devam eden çalışmalarda, şüphelilerin Emrullah E. (43), Cihan A. (41) ve Gökhan K. (42) olduğu tespit edildi. Şüphelilerin aynı oto sanayide bir iş yerinde bulunduğunun belirlenmesi üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adrese baskın düzenledi. İçeri giren polis, şüphelileri uyurken yakaladı. Yaklaşık 10 saat sonra tespit edilip yakalanan şüphelilerin iş yerinde yapılan aramalarda bir valizde, olayda kullandıkları ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Polis ekiplerinin baskın anı kameralara saniye saniye yansıdı.

YÜKSEK KİRA ZAMMI İÇİN ATEŞ ETMİŞ

Gözaltına alınan 3 şüphelinin poliste 10 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ateş eden şüpheli Emrullah E.'nin saldırıyı, iddiaya göre aynı oto sanayide işlettiği dükkanına yüksek kira zammı yapan iş yeri sahibinden intikam almak için düzenlediği ortaya çıktı. Diğer yandan, Emrullah E.'nin ev sahibinin yeğeninin de silahlı saldırı düzenlediği iş yerinde çalıştığı öğrenildi. Diğer yandan saldırının izleri gün aydınlanınca ortaya çıktı. İş yerinin kepenklerine saldırı sırasında birden fazla kurşun isabet ettiği görüldü.

ATEŞ AÇAN SALDIRGAN TUTUKLANDI

Diğer yandan emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheli, haklarında başlatılan adli işlem sonrası adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Emrullah E., 'Mala zarar verme', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' suçlarından tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

