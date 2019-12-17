Sarıyer'de yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğu İETT otobüsü çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıyer'de yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğu İETT otobüsü çarptı - Son Dakika

Sarıyer'de yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğu İETT otobüsü çarptı

6 saat önce

Sarıyer'de bir parkta arkadaşlarıyla oyun oynadıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken İETT otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı.

Sarıyer'de yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğu İETT otobüsü çarptı, System.String[]

Sarıyer'de bir parkta arkadaşlarıyla oyun oynadıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken İETT otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesi Çayırbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta arkadaşlarıyla oyun oynayan 14 yaşındaki çocuk, yolun karşısına koşarak geçmek istedi. Bu sırada Hacıosman Metro ile Zekeriyaköy-Kısırköy seferini yapan Mehmet Emin K., idaresindeki 34 TP 5928 plakalı İETT otobüsü, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yere savrularak yaralandı. Aracın durmasının ardından çocuğa ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri ise otobüsteki yolcuları başka bir otobüse tahliye ederken, otobüs sürücüsü ise ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralanan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

(İHA)

Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:30 Kaynak: İHA
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