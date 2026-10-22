Şarj kablosunu sökmeden gaza bastı! Uyaranlara verdiği tepki şaşırttı

Özbekistan'da elektrikli otomobilini şarj istasyonundan ayırmayı unutan bir kadın sürücü, aracını hareket ettirince şarj kablosunu yerinden kopardı. Çevredeki sürücüler kadını uyarmaya çalışırken yaşanan yanlış anlaşılma ise olayın en dikkat çekici anı oldu.

ŞARJ KABLOSU TAKILIYKEN HAREKET ETTİ

Özbekistan'da BYD marka elektrikli otomobilini şarj eden kadın sürücü, kabloyu araçtan çıkarmadan yola koyuldu.

Otomobilin hareket etmesiyle birlikte şarj kablosu istasyondan koparken, çevredeki sürücüler durumu fark ederek kadını uyarmaya çalıştı.

UYARILARI YANLIŞ ANLADI, EVLİLİK YÜZÜĞÜNÜ GÖSTERDİ

Olayın en ilginç anı ise diğer sürücülerin kadına seslenmesi sırasında yaşandı. Kendisini uyarmaya çalışan erkeklerin tanışmak istediğini düşünen kadın, evli olduğunu anlatmak için elindeki evlilik yüzüğünü gösterdi.