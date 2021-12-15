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BALIKESİR - Şarkıcı Gülçin Ergül'ün Balıkesir'de hastanedeki tedavisi sürüyor - Son Dakika

BALIKESİR - Şarkıcı Gülçin Ergül'ün Balıkesir'de hastanedeki tedavisi sürüyor

15.12.2021 12:56

İzmir-İstanbul otoyolunun Susurluk mevkisinde geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül'ün tedavisi devam ediyor.

İzmir- İstanbul otoyolunun Susurluk mevkisinde geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül'ün tedavisi devam ediyor.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Ergül'ün sağlık durumunun iyi olduğu, yapılan kontrollerinde sadece parmaklarında kırık olduğu tespit edildi.

Psikiyatri doktorları tarafından da muayene edilen Ergül'ün taburcu edileceği öğrenildi.

Gülçin Ergül'ün annesi Aysel Ergül, gazetecilere, çok zor bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Çok üzgün olduklarını ifade eden Ergül, şöyle konuştu:

"Hepimizin başı sağ olsun. Gerçekten çok üzgünüz, söyleyecek söz bulamıyorum. Şu an Gülçin müşahede altında, inşallah doktorumuz izin verirse taburcu olacağız. İyiye gidiyor, parmaklarında ufak kırıkları var. Hala kontrol altında, iç kanama olabilir korkusu var. Dolayısıyla doktorumuzun kontrolünde psikolojik olarak haliyle kötü durumda. Konuşmak çok zor, bütün sevenlerimize teşekkür ediyorum. Çok zor bir durum, başımız sağ olsun. Doktorumuz izin verirse bugün tedavi için İstanbul'a gideceğiz. Kazayı İstanbul'a bir programa gitmek için yola çıktıklarında yaptılar. Tam olarak nasıl olduğunu bilemiyoruz. Keşke bu bir rüya olsaydı."

Babası Ali Rıza Ergül de söylenecek çok fazla bir şeylerinin olmadığını dile getirdi.

Erdal Şeyda Lafçı'nın vefatından dolayı çok üzgün olduklarını belirten Baba Ergül, "Erdal'ımız vefat etti, dünya iyisi bir insandı. Çok fazla bir şey söyleyemiyorum, teşekkür ediyorum. Kızımız iyiye gidiyor ama ona sevinemiyoruz, biz Erdal'a çok üzülüyoruz. Allah rahmet eylesin, yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

İş insanı Erdal Şeyda Lafçı idaresindeki 34 SD 7339 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yönde giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı tırın dorsesine çarpmıştı. Kazada Lafçı olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül de Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

BALIKESİR - Şarkıcı Gülçin Ergül'ün Balıkesir'de hastanedeki tedavisi sürüyor
BALIKESİR - Şarkıcı Gülçin Ergül'ün Balıkesir'de hastanedeki tedavisi sürüyor
BALIKESİR - Şarkıcı Gülçin Ergül'ün Balıkesir'de hastanedeki tedavisi sürüyor
BALIKESİR - Şarkıcı Gülçin Ergül'ün Balıkesir'de hastanedeki tedavisi sürüyor
BALIKESİR - Şarkıcı Gülçin Ergül'ün Balıkesir'de hastanedeki tedavisi sürüyor
BALIKESİR - Şarkıcı Gülçin Ergül'ün Balıkesir'de hastanedeki tedavisi sürüyor

Gülçin Ergül, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Şarkıcı Gülçin Ergül'ün Balıkesir'de hastanedeki tedavisi sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: BALIKESİR - Şarkıcı Gülçin Ergül'ün Balıkesir'de hastanedeki tedavisi sürüyor - Son Dakika
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