Şarkıcı Gülşen'e bir tepki de Bingöl'den - Son Dakika
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Şarkıcı Gülşen'e bir tepki de Bingöl'den

25.08.2022 15:45
Şarkıcı Gülşen'e bir tepki de Bingöl'den

Şarkıcı Gülşen'in bir konser sırasında imam hatiplilerle ilgili söylemine bir tepki de Bingöl'deki STK'lardan geldi.

Şarkıcı Gülşen'in, bir konseri sırasında sahneden İmam Hatipli Lisesi mezunlarını hedef alarak yaptığı konuşmaya bir tepki de Malatya'dan geldi.

Kent merkezi Soykan Parkı'nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Abdurrahman Taşkesen, Şarkıcı Gülşen'in, bir konseri sırasında sahneden İmam Hatipli Lisesi mezunlarını hedef alarak yaptığı konuşmaya tepki gösterdi.

Kentte faaliyet gösteren bir çok STK temsilcisinin de katıldığı programda konuşan Taşkesen, İmam Hatip Okulları'nın Türkiye'nin gelişmesine katkı sunan, milli birlik ve beraberliği önceleyen, toplumda sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminin oluşmasına ciddi katkıları olan eğitim kurumları olduğunu belirterek, "İmam Hatip Okulları kurulduğu günden itibaren milletimizin yoğun teveccühüne mazhar olmuş, milletine, devletine ve vatanına aşkla hizmet eden nesiller yetiştirmiştir. İmam Hatip okullarında yetişen milyonlarca genç bugün eğitimden kültüre, spordan sanata, siyasetten teknolojiye kadar her alanda göğsümüzü kabartan çalışmalara ve başarılara imza atmaktadır" dedi.

İmam Hatip Okulları'nın öğrencisi, öğretmeni ve müfredatı ile bu ü Milli Eğitim sisteminin bir parçası olduğunu hatırlatan Taşkesen, "Eğitim sistemimiz içinde farklı kademelerde birçok farklı okul türü vardır ve İmam Hatip Okulları da bu okullardan biridir. İmam Hatip Okullarının mezunları ve mensupları olarak farklı okul türlerine ve bu okullarda okuyan öğrencilerimize yönelik her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı çirkin ve tehlikeli görüyoruz" ifadelerini kullandı.

İmam Hatip Okulları'nın her türlü siyasi ve ideolojik tartışmaların dışında kalarak başarılarıyla gündem olacağını aktaran Taşkesen, "Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında İmam Hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir. İmam Hatip Okullarının mensuplarına ve mezunlarına aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlıktır. Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyoruz. İmam Hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz. cumhuriyet savcılıklarına söz konusu şahıs hakkında hukuki işlem yapılması için suç duyurusunda bulunacak, şikayetçi olacağız" diye konuştu - MALATYA

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Kaynak: İHA

Bingöl, Gülşen, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şarkıcı Gülşen'e bir tepki de Bingöl'den - Son Dakika

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