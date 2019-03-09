Son Dakika Haberleri: Şarkışla Belediye Başkan Adayları Kahvaltıda Bir Araya Geldi

Şarkışla Belediye Başkan Adayları Kahvaltıda Bir Araya Geldi

59 dakika önce

Ankara Şarkışlalılar Derneği Başkanı Dr. Muammer Timurkaynak, Şarkışla Belediye Başkan adayları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Şarkışla Belediye Başkan Adayları Kahvaltıda Bir Araya Geldi, System.String[]
Ankara Şarkışlalılar Derneği Başkanı Dr. Muammer Timurkaynak, Şarkışla Belediye Başkan adayları ile kahvaltıda bir araya geldi.

İlçedeki öğretmenevinde düzenlenen programa, AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Turgay Oğuz, Cemel Belediye Başkanı Hakverdi Bulut, MHP Şarkışla Belediye Başkan Adayı Cemil Çelik, CHP Şarkışla Belediye Başkan Adayı Ayfer Temel, Büyük Birlik Partisi Şarkışla Belediye Başkan Adayı Mahir Arı, İYİ Parti Şarkışla Belediye Başkan Adayı Turgay Şahin ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Timurkaynak, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik kadar güzel bir şeyin olmadığını, 31 Mart'taki yerel seçimlerden sonra da aynı tabloyu yaşamak istediklerini söyledi.

Seçimlerin Şarkışla'ya, Sivas'a ve Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni eden Timurkaynak, başkan adaylarına da başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:06 Kaynak: AA

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