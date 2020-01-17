Şarkışla'da "Minik Kalpler Milli Kahramanları Anıyor Projesi" onaylandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şarkışla'da 'Minik Kalpler Milli Kahramanları Anıyor Projesi' onaylandı - Son Dakika

Şarkışla'da "Minik Kalpler Milli Kahramanları Anıyor Projesi" onaylandı

6 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hazırlanan "Minik Kalpler Milli Kahramanları Anıyor" adlı proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında kabul gördü.

Şarkışla'da

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hazırlanan "Minik Kalpler Milli Kahramanları Anıyor" adlı proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında kabul gördü.

Aşık Veysel İlkokulu Müdürü Muhammet Koçyiğit, sınıf öğretmeni Mesut Yıldırım ve öğrenciler, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen'i ziyaret ederek, proje hakkında bilgi verdi.

Koçyiğit, projenin amacının minik yüreklere vatan sevgisi tohumlarını ekmek olduğunu söyledi.

Proje kapsamında öğrencileri Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türksat, Emniyet Genel Müdürlüğü, Anıtkabir, Ankara Feza Gürsey Bilim Merkezi ve Gençlik Parkını gezdireceklerini aktaran Koçyiğit, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü anısına ise futbol turnuvası ve resim yarışması düzenleyeceklerini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ise 18 bin 250 lira bütçeli projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

Ergen,öğrencilere satranç takımı hediye etti.

Şarkışla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:40 Kaynak: AA
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