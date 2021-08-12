Üye Girişi
Saros'un maviyle yeşili buluşturduğu koyları keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika

Saros'un maviyle yeşili buluşturduğu koyları keşfedilmeyi bekliyor

12.08.2021 11:31
Saros'un maviyle yeşili buluşturduğu koyları keşfedilmeyi bekliyor, System.String[]

Ege Denizi'nin kuzeydoğusundaki Saros Körfezi'nde yer alan ve doğası, masmavi denizi ile inciye benzetilen kumsalıyla öne çıkan İtalyan ve Uzunkum koyları ziyaretçilerini bekliyor.

Ege Denizi'nin kuzeydoğusundaki Saros Körfezi'nde yer alan ve doğası, masmavi denizi ile inciye benzetilen kumsalıyla öne çıkan İtalyan ve Uzunkum koyları ziyaretçilerini bekliyor.

Saros Körfezi'nde bulunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen İtalyan ve Uzunkum koyları güzelliğiyle öne çıkıyor.

Edirne'ye 150, İstanbul'a 250 kilometre ve dalış turizminin merkezi İbrice Limanı'nın yanı başında bulunan koylar, ziyaretçilerine tertemiz plajı ve su altı zenginlikleriyle göz alıcı mavilikler ve yeşillikler içinde tatil imkanı sunuyor.

Keşfedilmeyi bekleyen İtalyan ve Uzunkum koylarının yanı sıra Yayla, Enez, Erikli, Danişment, Mecidiye, Gökçetepe sahilleriyle öne çıkan Saros, Trakya'nın önemli turizm merkezlerinden biri.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine, Saros'u komşu illerin yanı sıra yakınlığı sebebiyle İstanbulluların da sıkça tercih ettiğini söyledi.

Dalış ve sörf gibi su sporlarının yapıldığı körfezin birbirinden güzel sahil ve koylara sahip olduğunu belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"İnci gibi kumuyla ve düzenleme yapılan plajıyla İtalyan ve Uzunkum koyları ziyaretçilerini bekliyor. Saros Körfezi'ndeki İtalyan ve Uzunkum koylarında dünyanın en güzel kumu, denizi, ve güneşi var. Ayrıca bölgemizde artçı turizm destinasyonları var. Edirne, coğrafi işaretli ürünler, su sporları ve sağlık turizmini açığa çıkaracak kadar kıymetli. Bu potansiyeli açığa çıkaramadık, bunu değerlendirmemiz gerekiyor."

"Eşsiz doğal güzellikleriyle ön planda"

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER) Başkanı Bülent Bacıoğlu ise Saros'un tertemiz deniziyle dünyaca ünlü körfezlerden olduğunu söyledi.

Saros Körfezi'nin ziyaretçilerin ilgisini çektiğini vurgulayan Bacıoğlu, "Uzunkum sahili ve İtalyan Koyu gerçekten eşsiz doğal güzellikleriyle ön planda olan iki noktaydı. Bunların kesin korunacak hassas alan ilan edilmesi gerçekten çok önemliydi. Koruma kararı İtalyan Koyu ve Uzunkum'un korunarak geleceğe taşınması adına, doğal mirasın sürdürülebilir şekilde turizmde kullanılması adına önemli bir karar." diye konuştu.

Saros'un maviyle yeşili buluşturduğu koyları keşfedilmeyi bekliyor
Saros'un maviyle yeşili buluşturduğu koyları keşfedilmeyi bekliyor
Saros'un maviyle yeşili buluşturduğu koyları keşfedilmeyi bekliyor
Saros'un maviyle yeşili buluşturduğu koyları keşfedilmeyi bekliyor
Saros'un maviyle yeşili buluşturduğu koyları keşfedilmeyi bekliyor
Saros'un maviyle yeşili buluşturduğu koyları keşfedilmeyi bekliyor
Saros'un maviyle yeşili buluşturduğu koyları keşfedilmeyi bekliyor
Saros'un maviyle yeşili buluşturduğu koyları keşfedilmeyi bekliyor
Saros'un maviyle yeşili buluşturduğu koyları keşfedilmeyi bekliyor

Saros Körfezi, İtalyan, Edirne, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saros'un maviyle yeşili buluşturduğu koyları keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika


Son Dakika

Suriyeli grupla çıkan kavgada öldürülen Emirhan hakkında açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik: Suçlular cezasını çekecek 12:07 Suriyeli grupla çıkan kavgada öldürülen Emirhan hakkında açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik: Suçlular cezasını çekecek 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı 11:57 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı Gaz ağrısı şüphesiyle hastaneye gidip, safra kanalından 50 tane taş çıkardı 11:55 Gaz ağrısı şüphesiyle hastaneye gidip, safra kanalından 50 tane taş çıkardı
Kız yurduna karşı cinsel içerikli hareket yapan gence sokak ortasında meydan dayağı atıldı 11:39 Kız yurduna karşı cinsel içerikli hareket yapan gence sokak ortasında meydan dayağı atıldı Sezon açılışı öncesi Fenerbahçe'de büyük talihsizlik! Pelkas'ın antrenmanda omzu çıktı 11:36 Sezon açılışı öncesi Fenerbahçe'de büyük talihsizlik! Pelkas'ın antrenmanda omzu çıktı 5 dönümlük çiftlik 5 dakikada yanıp kül oldu, gebe inekler canlı canlı yanarken doğum yaptı 11:14 5 dönümlük çiftlik 5 dakikada yanıp kül oldu, gebe inekler canlı canlı yanarken doğum yaptı
Belediye başkanı tarafından ısırılan olimpiyat madalyası değiştirilecek 10:42 Belediye başkanı tarafından ısırılan olimpiyat madalyası değiştirilecek Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi 10:14 Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi

Son Dakika Haberleri
12:05 Aç kalan ayı ahırda dehşet yarattı! Bir buzağıyı parçaladı, diğerini kaçırdı
11:57 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı
11:54 Gaz ağrısı şüphesiyle hastaneye gidip, safra kanalından 50 tane taş çıkardı
11:36 Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor?
11:35 Sezon açılışı öncesi Fenerbahçe'de büyük talihsizlik! Pelkas'ın antrenmanda omzu çıktı
11:31 Ali Küçükbalçık'tan eşi Kibariye'nin doğum gününe özel romantik paylaşım: İyi ki benim hanım ağamsın
11:15 Dolar düşüşte! Bugün 8,58'den işlem görüyor
10:54 Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor
10:54 Son Dakika:15 gündür devam eden orman yangınlarının tümü kontrol altına alındı
10:47 Cumhurbaşkanı, bizzat açıkladı! Bu yıl Giresun fındığı 27 liradan, levant fındık 26,5 liradan alınacak
Görüntü yine selin yıkıma uğrattığı Bozkurt'tan! Tomruklar arasında kurtarılmayı bekledi Görüntü yine selin yıkıma uğrattığı Bozkurt'tan! Tomruklar arasında kurtarılmayı bekledi         
12:10
Aç kalan ayı ahırda dehşet yarattı! Bir buzağıyı parçaladı, diğerini kaçırdı Aç kalan ayı ahırda dehşet yarattı! Bir buzağıyı parçaladı, diğerini kaçırdı         
12:05
Son Dakika: Hükümet memurlar için zam teklifini sundu: 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için yüzde 6 artı enflasyon farkı Son Dakika: Hükümet memurlar için zam teklifini sundu: 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için yüzde 6 artı enflasyon farkı         
11:56
Düğünde çıkan kavganın bilançosu ağır oldu! Düğünde çıkan kavganın bilançosu ağır oldu!         
11:43
Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor? Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor?         
11:36
Ali Küçükbalçık'tan eşi Kibariye'nin doğum gününe özel romantik paylaşım: İyi ki benim hanım ağamsın Ali Küçükbalçık'tan eşi Kibariye'nin doğum gününe özel romantik paylaşım: İyi ki benim hanım ağamsın         
11:32
Son Dakika:15 gündür devam eden orman yangınlarının tümü kontrol altına alındı Son Dakika:15 gündür devam eden orman yangınlarının tümü kontrol altına alındı         
10:55
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel büyük yıkıma sebep oldu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel büyük yıkıma sebep oldu         
10:40
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık         
09:56
Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı         
09:12
Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz         
09:07
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı! Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı!         
08:47
Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı         
23:55
Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar         
20:00
Polis memuru boşanma aşamasındaki eşi, kayınpederi ve kaynanasını öldürüp intihar etti Polis memuru boşanma aşamasındaki eşi, kayınpederi ve kaynanasını öldürüp intihar etti         
19:39
Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı         
17:28
Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı! Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı!         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2021 12:22:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Saros'un maviyle yeşili buluşturduğu koyları keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement