SASKİ Genel Müdürü Yanık'tan Havza Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret - Son Dakika

SASKİ Genel Müdürü Yanık'tan Havza Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret

01.02.2021 15:43
SASKİ Genel Müdürü Yanık'tan Havza Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Bahattin Yanık, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Bahattin Yanık, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Özdemir ile Yanık ve beraberindekiler, Havza'da SASKİ'nin 2021 yılı çalışma planı devam eden işler ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Özdemir, ziyaretinden ötürü Yanık'a teşekkür ederek, "SASKİ ilçemizde önemli hizmetlerde bulundu. İlçe merkezinde, kırsal mahallelerimizde önemli projeleri hayata geçiren SASKİ Genel Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum. Havza Belediyesi olarak bizler de halkımıza hizmet götürmek adına SASKİ ekiplerimize gerekli desteği vermekteyiz. Amacımız ilçe genelindeki su ve altyapı hizmetlerini en üst düzeye çıkarmak." dedi.

Yanık ise talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan 2021 yılı çalışma planı doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini anlatarak, "Samsun'umuza ve Samsunlulara her zaman en kaliteli hizmeti sunmak için çalışacağız. Havaların ısınması ile çalışma programımız kapsamında çalışmalarımıza hız vereceğiz." diye konuştu.

Ziyarette Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Havza Şube Müdürü Burak Görmüş, SASKİ Havza Şube Müdürü Deniz Kayan ile AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan da bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SASKİ Genel Müdürü Yanık'tan Havza Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş, Güven Yalçın'ı satın alma opsiyonuyla Lecce'ye kiraladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü Külliye'nin bahçesinde test etti Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Serttaş açıklama yapmak yerine destek yorumlarını paylaştı Sağlık kontrollerinden geçen Okay Yokuşlu West Bromwich ile sözleşme imzalayacak Kırıkkale Valiliği, Alaattin Çakıcı'nın Keskin Adliyesi'ndeki duruşmaya çakarlı araçla gittiği iddiasını yalanladı Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüm Gürses'le ilgili hatasını fark edip anında düzeltti Tek gecelik ilişki yaşadığı adamı "Hamileyim" diye kandıran kadın mahkemede hesap verecek
CHP'den kopuşlar 'İnce İnce' başladı! Partinin Yalova teşkilatından 350 kişi istifa etti CHP'den kopuşlar 'İnce İnce' başladı! Partinin Yalova teşkilatından 350 kişi istifa etti         
16:02
Putin'in kızından Rusya'daki protestolarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Savaşmayalım, sevişelim Putin'in kızından Rusya'daki protestolarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Savaşmayalım, sevişelim         
15:41
15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
15:36
Polis, korona önlemlerini hiçe sayan 92 kişilik grubun cinsel ilişki partisine baskın düzenledi Polis, korona önlemlerini hiçe sayan 92 kişilik grubun cinsel ilişki partisine baskın düzenledi         
15:26
Doların ateşi sessiz sedasız sönüyor! Son 6 ayın en düşük seviyesini gördü Doların ateşi sessiz sedasız sönüyor! Son 6 ayın en düşük seviyesini gördü         
15:05
Eintracht Frankfurt, Bursaspor'da Ali Akman'ı kadrosuna kattı Eintracht Frankfurt, Bursaspor'da Ali Akman'ı kadrosuna kattı         
14:46
Hatalı park eden savcının aracına not bırakınca gözaltına alınmıştı! Avukatı konuştu: Nazik bir not 'tehdit' sayıldı Hatalı park eden savcının aracına not bırakınca gözaltına alınmıştı! Avukatı konuştu: Nazik bir not 'tehdit' sayıldı         
14:39
Fenerbahçe'nin Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer, performansıyla dikkat çekiyor Fenerbahçe'nin Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer, performansıyla dikkat çekiyor         
14:32
Sigara ve alkol kullanımıyla mücadelede yeni yasaklar geliyor! Nargile kafe ve meyhanelerin isimleri değişecek Sigara ve alkol kullanımıyla mücadelede yeni yasaklar geliyor! Nargile kafe ve meyhanelerin isimleri değişecek         
14:17
Myanmar'daki darbeye ABD'den çok sert tepki: Geri adım atılmazsa harekete geçeceğiz Myanmar'daki darbeye ABD'den çok sert tepki: Geri adım atılmazsa harekete geçeceğiz         
14:16
Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı         
13:00
Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni parti için sinyal verdi Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni parti için sinyal verdi         
12:07
İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura böyle düştü! O anlar saniye saniye kamerada İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura böyle düştü! O anlar saniye saniye kamerada         
11:31
Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı         
11:23
Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı         
11:13
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu         
09:28
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 16:15:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SASKİ Genel Müdürü Yanık'tan Havza Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei