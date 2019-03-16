Sason'da Her Mevsim Çilek Üretilecek
1 saat önce
Batman'ın Sason ilçesinde geliştirilecek olan seracılık projesiyle yılın 12 ayında çilek üretimi yapılacak.
Batman
'ın Sason
ilçesinde geliştirilecek olan seracılık projesiyle yılın 12 ayında çilek üretimi yapılacak. Kaymakamlık
toplantı salonunda Tarım ve Orman İlçe Müdürü Eyüp
Aktaş ve Çilek Üreticileri Birliği üyeleri ile bir araya gelen Kaymakam Abdullah Özadalı, ilçede kesintisiz çilek üretimine geçilmesi için gerekli olan adımların tespit edildikten sonra atılacağını söyledi. Kış aylarında da çilek üretimine devam edilmesine yönelik seracılık geliştirme projelerini yaygınlaştıracaklarını belirten Kaymakam Özadalı, "Güneydoğu bölgesinin önemli çilek üretim merkezlerinden biri olan ilçemizde kış aylarında serada damlama sulama sistemiyle çilek üretimin kesintisiz yılın 12 ayı devam etmesini amaçlıyoruz" dedi. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:00 Kaynak: İHA
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