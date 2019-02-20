Sason'da Toplu Sünnet Şöleni Yapılacak
1 saat önce
Batman'ın Sason ilçesinde kaymakamlık ve Sason Devlet Hastanesi tarafından ortak sünnet şöleni düzenlenecek.
Batman
'ın Sason
ilçesinde kaymakamlık ve Sason Devlet Hastanesi
tarafından ortak sünnet şöleni düzenlenecek.
Sason Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, 11 martta başlayacak olan toplu sünnet şöleninde çocuklarını sünnet ettirmek isteyen ailelerin 7 marta kadar çocuklarına ait kimlik bilgileri ve ailenin bilgilerini Sason Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmeleri gerektiği belirtildi.
Sason Devlet Hastanesi'nde tamamı ücretsiz yapılacak olan sünnet şölenine katılan çocuklara, kaymakamlık tarafından çeşitli hediyeler verileceği öğrenildi. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:26 Kaynak: İHA
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