Satıcılı Seyrediyor

Yurtiçindeki seçim gündemi, ABD- Çin ticaret görüşmeleri ve Brexit gündemindeki belirsizlik ile endeksin aşağı yönlü baskılandığını söyleyebiliriz. Satışların devam etmesi durumunda ise 96.500 desteği gündeme gelebilir. Türkiye 10 yıllık tahvil faizi %17,35'den işlem görürken gösterge tahvil faizi %19,54'ten işlem görmektedir.

USRTRY… TCMB Hamleleriyle Güç Topluyor… TCMB'nin hamleleriyle TL, Dolar karşısında güç toplamaya çalışıyor. 5.59 – 5.37 gibi geniş bantta işlem gören paritede yurtiçi seçim gündeminin de yüksek volatilite yarattığı göz önünde bulundurulmalıdır. ABD tarafında ise dün açıklanan İnşaat İzinleri ve Konut Başlangıçları 8 ayın en düşük seviyesine geriledi. Şubat ayında İnşaat izinleri 1,320 milyon beklentiye karşın 1,296 milyon açıklanırken konut başlangıçları 1,213 milyon beklentinin altında 1,162 milyon olarak açıklandı. Sektördeki gerilemenin, hane halkının ev alma talebindeki düşüşten kaynaklandığı ve sektörünün temkinli davrandığını gösteriyor.

EURTRY… Aşağı Yönlü Hareket Etmekte… Parite, TL'deki toparlanma çabaları ve Euro'nun Dolar karşısında kısmi değer kaybetmesiyle aşağı yönlü hareket ediyor. An itibari ile 6.10 seviyesinden işlem gören parite de geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 5.97 – 5.87 destek seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD… Brexit Belirsizliği ile Baskılanıyor… İngiltere'de belirsizliğin yaşandığı Brexit konusunda farklı seçenekler parlamento oylamasına sunulacak. Seçenekler arasında yeni bir referandum yada İngiltere ekonomisi açısından avantajlı Norveç ve Gümrük Birliği modelleri yer alıyor. Brexit sürecindeki belirsizlik ve İngiltere Başbakanı Theresa May 'in istifa gündemiyle satışların görüldüğü EURUSD paritesi 1.1256 desteğine geriledi. Gün içerisinde ECB Başkanı Draghi 'nin konuşması takip edilecek olup, Dolar lehine yaşanacak olası fiyatlanmalarda 1.1220 destek seviyesi gündeme gelebilir.

XAUUSD… 1315 Seviyesinde İşlem Görmekte… Ons Altın ABD ekonomisindeki resesyon riski, Brexit ve ABD-Çin ticaret anlaşmasındaki belirsizlikler ile güvenli liman algısını koruyor. 1315 seviyesinde tutunan paritede global risk algısının artmasıyla 1321 - 1329 direnç seviyeleri takip edilebilir.

GLDGR… 226 Desteğine Geriledi… TL tarafında yüksek volatilite ile birlikte dün 237-232 bandında hareket eden gram altın Ons altındaki yükselişi destek bularak yukarı yönlü hareket etti. Güne 226 seviyesinden başlayan paritede 229 direnç ve 225 destek seviyeleri takibimizde olacaktır.

BRENT… 67 Seviyesinden İşlem Görmekte… OPEC ülkelerinin üretim kısıntılarını uzatmaya yönelik görüşleri ve Venezuela'daki gerginliğin arzı sınırlandırması ile artan petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor. 67 seviyesinden işlem gören brent petrol de gün içinde 68.20 – 68.80 direnç seviyeleri takip edilebilir.

S&P500…Toparlanma Eğiliminde… Hafta başında global görünümde zayıf seyreden piyasalar Asya piyasaları öncülüğünde toparlanma eğilimine girdi. Endeks primli seyrederken ABD 10 yıllık tahvil faizi 2,41, Dolar Endeksi 96 seviyesindedir. Bugün küresel çapta; ECB Başkanı Draghi'nin konuşması ve ABD Ocak ayı Ticaret Dengesi takip edilecektir.