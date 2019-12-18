Satranç şampiyonları Başkan Ali Kılıç'ı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Satranç şampiyonları Başkan Ali Kılıç'ı ziyaret etti - Son Dakika

Satranç şampiyonları Başkan Ali Kılıç'ı ziyaret etti

6 saat önce

Satranç Turnuvası'nda İstanbul Şampiyonu olan Maltepe Nezahat Aslan Ekşioğlu İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı ziyaret etti.

Satranç şampiyonları Başkan Ali Kılıç'ı ziyaret etti, System.String[]

Satranç Turnuvası'nda İstanbul Şampiyonu olan Maltepe Nezahat Aslan Ekşioğlu İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı ziyaret etti. Kupaları ve madalyalarıyla birlikte gelen öğrencileri kutlayan Başkan Kılıç, "Sizlerle gurur duyuyorum. Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diliyorum" dedi.


Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın makamında geçekleştirilen buluşmaya Yeniden Refah Partisi Maltepe İlçe Başkanı Küçükağa Hacıefendioğlu, turnuva şampiyonu öğrenciler ve aileleri katıldı. Kupaları ve madalyalarıyla birlikte gelen öğrencileri tebrik eden Başkan Kılıç, "Sizlerle gurur duyuyorum. Maltepe'de sizin gibi genç yetenekleri gördükçe çok mutlu oluyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana sizin gibi genç yeteneklerimizin çabasına sahip çıktım. Her koşulda destek oldum. Sizler de benim için çok değerlisiniz. Antalya'daki Türkiye Şampiyonası'nda şimdiden başarılar diliyorum. Elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım" diye konuştu.


Maltepe'yi temsil edecekler


Türkiye Satranç Federasyonu'nun lisanslı sporcuları olan öğrenciler, Mehmet Fatih Keçeci, Halil İbrahim Yalçın, Kerem Altan Çalıkoğlu, Emir Bünyamin Baran, okul adına katıldıkları İstanbul Turnuvası'nda takım olarak şampiyon oldu. 18 Ocak'ta Antalya'da gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası'na katılacak olan öğrenciler, İstanbul şampiyonu olarak Maltepe'yi temsil edecek. - İSTANBUL

Ali Kılıç, İstanbul, Türkiye, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:07 Kaynak: İHA
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