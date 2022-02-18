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SATSO'dan 3. Organize Sanayi Bölgesi'ne ziyaret - Son Dakika

SATSO'dan 3. Organize Sanayi Bölgesi'ne ziyaret

18.02.2022 16:40
SATSO'dan 3. Organize Sanayi Bölgesi'ne ziyaret

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) yönetimi, Sakarya 3. Organize Sanayi Bölgesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) yönetimi, Sakarya 3. Organize Sanayi Bölgesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Talip Kuriş ve Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ öncülüğündeki heyet, 3. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Güneş eşliğinde üretim yapan birçok tesisi gezdi.

Programın devamında yapılan toplantıda, kuzey bölgesinde yoğunlaşan yeni yatırım çalışmaları gibi birçok konu ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altuğ, OSB'lerin üretimin ana merkezi konumunda olduğunu belirterek, "Şehirde üretim artarsa ticaret de artar. Üreten bir şehir her anlamda üste çıkar, istihdam, eğitim kalitesi, sosyal imkanlar sürekli artar. Şehrimiz konumu, sahip olduğu liman, kara yolları gibi avantajları gereği yatırım için çok fazla talep alıyor. İstişareye, ortak akla ve iş birliğine büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Altuğ, Söğütlü OSB'nin şehrin sanayisinin sorunsuz, planlı ve temiz işlediği yerlerin başında geldiğin anlattı.

Güneş de SATSO yönetimini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"OSB'miz bağlantı yolları, arıtma tesisi gibi birçok önemli imkana sahip. Kuzey bölgemiz sanayi yatırımları için oldukça önemli. SATSO'nun da yeni OSB çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Şehre her konuda yapılan yatırımda tüm şehir kazançlı çıkacaktır. Şehrimizde SATSO öncülüğünde ortak akıl ile ciddi çalışmalar yürütülüyor. OSB yönetimleri olarak bizler de şehrimizin kalkınması adına elimizden gelen katkıyı vermeye hazırız."

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Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgesi, Sakarya, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SATSO'dan 3. Organize Sanayi Bölgesi'ne ziyaret - Son Dakika


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