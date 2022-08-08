Ukrayna'dan gelen mısır yüklü gemi Kocaeli'ye ulaştı (2)

SAVAŞ BAŞLAYINCA BEKLEDİLER

Türkiye bayraklı 'Polarnet' adlı geminin kaptanı Ahmet Yücel Alibeyler, emniyetli bir şekilde limana bağlandıklarını resmi işlemlerin yapılarak yükü tahliye etmek için adımların atıldığını söyledi. Yüklerini boşalttıktan sonra savaşın başlaması nedeniyle Ukrayna'da beklediklerini söyleyen gemi kaptanı Alibeyler, "11 Şubat tarihinde Çornomorsk Limanı'na 11 ton yük götürmüştüm ve onun tahliye süreci 13 gün sürdü. Ne yazık ki savaş patlak verdi. Liman ablukaya alındı ve deniz trafiğine kapatıldı. Biz yükümüzü boşaltmış çıkış bekleyen gemiydik. Boş gemi olarak bekleme sürecine girdik. Bu olay bizim devletimizin ayın 22'sinde yapmış olduğu girişimlerle Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Milli Savunma Bakanlığımızın askeri kuvvetinde, Dışişleri Bakanlığımızın irtibat gücünde güzel bir sonuç oluştu. Tahıl koridoru çalışması başlatıldı. Ben buna tahıl artı insani koridor diyorum. Ben de orada uzun süre bulunduğum için 6 ay gibi bir süreçte Türk bayraklı bir gemi olarak bulunduğum için dökme mısır getirdim. Bağlantım da Türk alıcısı olduğu için bu konuda öncü olmuş olduk. Orada geçirdiğimiz kah üzüntülü kah özlemli sürecin bize mükafatı oldu gibi düşünüyorum" dedi.