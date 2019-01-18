Son Dakika Haberleri: Savaş Mağduru Türkiye'de Şifa Arıyor

Savaş Mağduru Türkiye'de Şifa Arıyor

58 dakika önce

Suriye'de bombalı saldırıda bir elini ve bacağını kaybeden Abdulkerim Başaş, sığındığı Türkiye'de şifa arıyor.

Savaş Mağduru Türkiye'de Şifa Arıyor, System.String[]
Suriye'de bombalı saldırıda bir elini ve bacağını kaybeden Abdulkerim Başaş, sığındığı Türkiye'de şifa arıyor.

Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde marangozluk yapan 32 yaşındaki Başaş'ın hayatı, 8 ay önce Beşşar Esed rejiminin yaptığı bombalı saldırı sonucu adeta karardı.

Saldırıda bir eli ile bacağı kopan, ayrıca vücudunun çeşitli yerlerinden de yaralanan Abdulkerim Başaş, ülkesinde bir süre tedavi gördükten sonra Hatay'a geldi.

Babasını da yaklaşık 2 yıl önce iç savaşta kaybeden Başaş, tedavisinin sürdüğü kentte yeni bir hayata başlamak istiyor.

Abdulkerim Başaş, elini ve bacağını kaybettiğini ancak hayatta kaldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Savaşın her şeyini elinden aldığını aktaran Başaş, "Tedavim sürüyor. Protez bacak istiyorum. Marangozluk mesleğime devam edemeyeceğim belki ama yinede protez bacağım olursa kendi ihtiyaçlarımı görebilirim." dedi.

Abdulkerim Başaş, arkadaşının evinde kaldığını ve kendilerine kucak açan Türkiye'ye minnettar olduklarını da kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:55 Kaynak: AA

Hatay, Suriye, Türkiye, Güncel
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